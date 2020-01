RABO DE PAJA. El próximo domingo, más de una veintena de sectores de la capital estarán sin agua, como Costa del Este, Brisas del Golf, Las Acacias, Villa Lucre, Cerro Viento, etc. ¿Serán estas las zonas de las que hablaba el director del Idaan que reciben agua 24/7, razón por la cual hay que subirles la tarifa del agua? Es pertinente recordarle al director de la entidad que el primer gran despilfarrador de agua es el Idaan, por cuyos acueductos se fuga el 40% del agua potable. ¿O sea que la ineficiencia la tendrá que pagar el usuario?

BROCHA. Ayer, el “primer obrero del país” Laurentino Cortizo celebró 67 años de vida. Las felicitaciones llegaron hasta de parte del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Casi todo el gabinete se deshizo en elogios, recordando la efeméride, así como las cuentas oficiales en redes sociales de varias entidades del Estado. Si a eso se suma la reunión “de alineación” que se celebrará este viernes en Playa Bonita, varios cepillos se deben haber quedado sin pelos entre ayer y hoy…

¿AHORROS? A propósito de esta reunión, solo en boquitas y sodas para 150 personas, el Ministerio de la Presidencia se gastará $3,599. Si este evento lo hacen en el Salón Amarillo, probablemente habría costado mucho menos.

PRESENTE AUSENTE. Por cierto, el diputado Benicio Robinson felicitó ayer en sus redes al presidente Nito Cortizo por su cumpleaños. Para hacerlo, el político posteó dos fotografías en las que él está junto al gobernante. Seguramente en las dos fotos publicadas por Robinson en Twitter aparecen los bates de béisbol que le regaló a Cortizo, pero como son invisibles, no podemos ver si son los del tipo bam bam o de los del tipo tum tum.

TIRRIA. Sospechábamos del poco afecto que el ministro de Seguridad, Rolando Mirones, sentía por la ya exprocuradora Kenia Porcell. Ayer lo confirmamos, después que Mirones se refiriera a la dinámica entre las distintas entidades ligadas a temas de seguridad y persecución del delito. El ministro señaló que hay una mejor coordinación “ahora, con un Ministerio Público amigo”. Acto seguido, anunció: “señores delincuentes, ya no seremos un equipo en el que cada uno esté tirando por su lado”. Si tenía ganas de airear sus diferencias con Porcell, ya se las quitó.

BEST SELLERS. La Corte Suprema celebra la I Feria del Libro del Órgano Judicial, que concluye hoy, en el Salón de Audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia. Qué bien, pero más interesante sería que esta gente divulgue en su página web las actas de las sesiones del pleno, la correspondencia de los magistrados y el libro de visitas de los despachos superiores. Esas son las “novelas” que quiere leer la población.

¿HABRÁ O NO HABRÁ? Luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara una emergencia internacional por la rápida expansión del coronavirus, es muy probable que los músicos locales que están exigiendo que los pongan en las tarimas del Carnaval capitalino se calmen. Esta declaración de la OMS probablemente afecte la celebración, cuando faltan tres semanas para que empiece –si es que las autoridades lo permiten– el jolgorio. Si la prohiben, no faltarán los llantos, los sollozos y las quejas, porque no en vano, las del Rey Momo son las fiestas que más en serio se toman los panameños, incluso más que el coronavirus.

EXCUSAS PREVENTIVAS. Y hablando de la emergencia, ojalá que la consulta ciudadana para ver el tema de la recuperación de las playas en la avenida Balboa no sea una excusa para no realizarla. En todo caso, habría que posponerla, pero de ninguna manera ordenar la ejecución de este gasto sin la intervención de los habitantes que se verían afectados. Quizás este no sea el caso, pero, como dice el refrán, “piensa mal y acertarás”.