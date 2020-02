CURVA DE APRENDIZAJE. El procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, dio a conocer el nombre de las dos fiscales que se integrarán el equipo de la Fiscalía General Anticorrupción. Según dijo, serán las abogadas Anilú Batista y Azucena Aizprúa, quienes asumirán el nuevo reto a partir de hoy. La primera se desempeñaba como fiscal especializada en delitos sexuales , la segunda en delitos comunes. Ante los nombramientos del Procurador, habrá que preguntarse ¿cuál es la experiencia de estas juristas en delitos contra la administración pública?

TIC TAC TIC TOC. Y, hablando del procurador Ulloa, dijo que la carta emitida por el gobierno de Estados Unidos respecto a la no aplicación del principio de especialidad debe someterse al control judicial para que los casos no se caigan. Primero era que la carta debía manejarse a través de la Cancillería, ahora que el control judicial y mientras el reloj corre para casos como el de New Business. ¿Dándole tips a la defensa, Procurador?

VIEJO CONOCIDO. El PRD ha incorporado dos figuras a su estructura actual. Se trata del veterano Héctor Alemán, quien ahora es el secretario de relaciones internacionales; y David Melo, como secretario de comunicaciones. Bien dicen que cuando el PRD gobierna, al PRD le va mejor.

CONSEJERO. Por los pasillos de la Corte se comenta que la persona que le habla al oído al presidente de dicho órgano, Luis Ramón Fáberega, es un viejo colaborador que ahora funge como secretario de la Presidencia. ¿En manos de quién es que está realmente nuestra justicia?

CASA DE HERRERO... La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, realizó el primer foro sobre “Educación en Áreas de Difícil Acceso”, que tiene como objetivo enfrentar la crisis de los fracasos escolares, la deserción escolar y deficiencias en lecturas comprensivas. El mismo curso se debería dictar a algunos los diputados que con frecuencia no parecen entender nada de lo que leen.

MANOS A LA OBRA. La alcaldía capitalina por fin ha hecho público su plan Ciudad de Panamá 2020. En él se contempla una serie de proyectos que incluyen la atención de indigentes, accesibilidad para personas con discapacidad, la ampliación del centro de videovigilancia, recuperación de aceras y áreas peatonales y la construcción de mercados periféricos, entre otros elementos. Muy bien por el alcalde y su equipo, porque ya lleva varios meses de retraso en su gestión. A trabajar señor Alcalde.