¿CÓMO ASÍ? Cuando Gilberto Ventura Ceballos –el coronavirus del Sistema Penitenciario– se fugó de la cárcel en 2016, actuó en complicidad con una falsa abogada, condenada en 2018 a 55 meses de prisión por los delitos de evasión, asociación ilícita y ejercicio ilegal de la profesión. El pasado martes, esa misma mujer fue aprehendida en Antón. Esa detención, sin embargo, deja más preguntas que respuestas y un sombrío panorama. ¿Por qué estaba en libertad? ¿Tenía más casos pendientes? ¿Acaso todo este tiempo sabían donde estaba, pero no habían querido aprehenderla? Aquí parece que la que está padeciendo una penitencia a manos de algunas autoridades es la sociedad panameña.

EQUIPARACIÓN. Por cierto, la recompensa por información que lleve a la captura de Ventura Cevallos fue incrementada de $30 mil a $50 mil. Parece que una pista sobre el paradero del delincuente no valía tanto para las autoridades actuales, que probablemente elevaron el monto cuando alguien se acordó que en el gobierno pasado ofrecieron casi el doble por información, cuando se fugó laprimera vez. Qué vergüenza...

¿SE RESISTIÓ? Cuatro horas antes de que el presidente Cortizo anunciara que había aceptado la renuncia de su ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones, este último andaba anunciado en Twitter que solicitaría a la Junta Disciplinaria Superior de la Policía la “baja deshonrosa” de los agentes involucrados en la fuga de Ventura Cevallos. Parece que a esa hora –alrededor del mediodía– no estaba, precisamente, pensando en renunciar. Interesante.

OH, MY GOD!. Se supo que a los funcionarios del programa Panamá Bilingüe no les pagan desde el mes de diciembre. También se conoció que han despedido a varios que ya han sido capacitados y contratado nuevo personal, que en su gran mayoría no saben ni conjugar el verbo to be. De hecho, varios de los planes que se coordinaban con la embajada de Estados Unidos también están on hold.

INCANDESCENTE. El ingenio del diputado por el PRD Roberto Ayala iluminó el pleno legislativo con un necesario e imprescindible proyecto de ley. Resulta que promueve instituir el 12 de marzo de cada año como el día del electricista. Con todos los problemas del país, en esto es que ocupa su tiempo el diputado del circuito 8-5.

CUANDO CALIENTA EL SOL. Y, hablando de energía, en este caso solar, Ayala también presentó otro proyecto de ley por el cual “se establecen normas para la protección y prevención de los efectos nocivos por exposición prolongada a la radiación solar”. Ojalá le de por implementarlo para los carnavales. ¿Se atreverá?