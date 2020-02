DESERTORES. En una reunión la noche del pasado miércoles, Ricardo Martinelli presentó a la primera camada de diputados tránsfugas que –según él– se inscribirá en su nuevo partido. En el grupito estaban Mayín Correa, Leopoldo Benedetti y Junior Herrera, de CD, así como el panameñista Everardo Concepción. Juan Carlos Varela dejó el partido tan deshecho que hasta hay dirigentes de ese colectivo haciendo fila para unirse a Martinelli… Lo irónico es que este promueve la inscripción de un partido, pero todavía no ha renunciado a CD. Qué locura...

ROEDORES. Ayer, bajo custodia de agentes carcelarios, falleció en Bogotá Jhon Jairo Velásquez, Popeye, el sicario del finado narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. En una entrevista en su canal “Popeye Arrepentido”, en el año 2017, le dedicó varios insultos a Noriega, Martinelli y a Varela. De Noriega, dijo que era un “perro” al servicio de la CIA y la mafia, una “rata de ratas”. Calificativo similar utilizó para referirse a Varela y a Martinelli, y a este último llamó “una rata miserable que robó completica a Panamá y salió huyendo”. Lástima que nunca precisó si esa era su opinión como narco, como sicario o como simple youtuber.

SIN CONVOCATORIA. Aunque han pasado solo un par de semanas desde que se instaló la comisión ad honórem para revisar la situación financiera de la Caja de Seguro Social, no solo no se han vuelto a reunir, sino que tampoco ha sido convocada para los próximos días. Ante la complejidad de los hechos, uno habría pensado que, al menos, se verían la cara cada 15 días. Mientras... tic tac, tic tac.

REQUISITOS. La flamante ministra de Gobierno, Sheyla Grajales, que en las elecciones de 2019 fue electa representante del corregimiento Victoriano Lorenzo (San Miguelito), hizo campaña en carnavales con una manguera, montada sobre un cisterna, con la que repartió agua a la multitud a ritmo de reggae panameño, del que gozó con cada paso que bailó. Si así como baila administra el Ministerio, Nito no tendrá de qué preocuparse de una fuga más, porque de que baila, baila.

ESPECIALIDADES. Por cierto, la nueva ministra tiene una maestría en gerencia estratégica especializada en gestión de recursos humanos y una licenciatura en contabilidad. Esta última servirá para saber si hay algún fugado, pero gestión de recursos humanos no será tan útil para administrar el Sistema Penitenciario. No obstante, habrá que darle el beneficio de la duda, pues de representante de corregimiento a gobernadora y ahora a ministra de Estado es como pasar de cabo a comisionado de policía en tan solo siete meses. Eso no lo logró ni el Mirones renunciado.

MÁS JUECES PARA COLÓN. Los magistrados de la Corte Suprema acordaron nombrar tres nuevos jueces en Colón. Buena idea, porque esto de la delincuencia hace rato que no es una simple percepción.