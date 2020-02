HASTA CUÁNDO. Cada vez es más evidente lo fuera de control en que está la delincuencia común en Panamá. Lo último es que los amigos de lo ajeno vandalizaron las cuatro alcancías de la Basílica Don Bosco y se robaron el dinero que en ellas había. Ojalá que el recién estrenado ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino tome las riendas de este asunto y comience a pedir cuentas a la Policía. Comenzando con su director.

SÚPER PANAMEÑOS. El exviceministro de Economía Iván Zarak publicó en Twitter que el “Incae no pudo establecer una sede en Panamá porque no cumplía con el requisito de que los profesores tenían que ser panameños. Si a usted esto no le parece absurdo, entonces no hay nada que discutir”. Es que nacer en Panamá, además de darnos nacionalidad, nos da sabiduría, títulos de prestigiosas universidades y todo lo necesario para que el Incae no ponga un pie en Panamá.

PRUEBA ÁCIDA. La Corte Suprema de Justicia “rechaza de plano” una solicitud de aclaración que hizo en 2018 la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, luego de que la misma Corte le negara un amparo de garantías promovido contra la orden e auditar la famosa planilla 080 emitida por el entonces contralor, Federico Humbert. En otras palabras, advierte el abogado Ernesto Cedeño, “no hay impedimento alguno para que la Contraloría audite ya la planilla 080 de la Asamblea Nacional”. El nuevo contralor tiene la auditoría servida en bandeja de plata. Le llegó la hora de probar su independencia.

CARA DE PIEDRA. El exdirector nacional de Ingresos Luis Cucalón solicitó prisión domiciliaria, pero un juez de cumplimiento negó tal pedido por carecer de un informe médico legal actualizado. ¿Será que se presentó con los documentos que le permitieron estar más dos años hospitalizado en una clínica privada? De momento, el juez pidió una evaluación del Instituto de Medicina Legal. Solo un caradura puede solicitar casa por cárcel después de burlarse de las autoridades haciendo ver que necesitaba estar en un hospital durante dos años.

TERQUEDAD. Circula en redes una canción muy pegajosa –al ritmo del reggae– en contra del proyecto que impulsa la Alcaldía capitalina y que pretende “rescatar” una playa en los corregimientos de Bella Vista y Calidonia. La canción se llama No quiero esa playa y la interpreta un grupo denominado Lama Buay. Al alcalde, ya le han dicho que no de todas las formas posibles, pero él insiste.

POLITIQUERÍA. El inombrable publicó en sus redes un video con el siguiente mensaje: “Estamos formando un nuevo partido formalizando la renuncia a Cambio Democrático...”. Sin embargo se supo que no ha renunciado todavía. ¿Qué estará esperando para hacerlo? O, es que le teme a algo.