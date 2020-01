HOJA DE VIDA. Ayer, en un ceremonia de entrega de títulos de propiedad, apareció el nuevo director de Titulación de Anati, Carlos Dutari. Este personaje, sin embargo, le dio la espalda a los periodistas. A los comunicadores que querían conocer sobre su vida y obra, los mandó a ver el video de Mr. Saik en YouTube. Parece que hasta él mismo reconoce que, profesionalmente, es lo más sobresaliente que ha hecho hasta ahora.

METIDO. El ministro de Turismo, Salo Shamah, está empeñado en justificar las acciones de Anati. Debería tener ese afán en explicar los temas que sí le conciernen, porque, que se sepa, todavía no ha dado ninguna explicación de por qué no tiene visa de ingreso a Estados Unidos.

RETÉN. A usted, querido lector, que no se le ocurra ni estornudar en un retén policial, no vaya a ser que lo detengan por eso. Pero los paladines uniformados no tuvieron ningún reparo en dejar pasar a los dominicanos Alcibiades Méndez y Fermín Tavares, cuando fueron sometidos al Pele Police, cuatro días después de secuestrar a tres de los cinco jóvenes chorreranos que finalmente asesinaron. “Proteger y servir”, ¿a los delincuentes?

PROTECCIÓN DIVINA. A Juan Carlos Varela, en su primer Consejo de Gabinete desde que se declaró en oposición, lo acomodaron lo más lejos posible del Presidente, cerca de la pantalla para proyectar imágenes de Power point. El vicepresidente llevaba una pulsera de madera con imágenes de todos los santos. Ahora es cuando más debe encomendarse.

REFORMA. En el Gabinete, Varela presentó una propuesta para modificar el programa “100 a los 70”. Lo hizo en ausencia de la contraparte, ya que ni Ferrufino ni su viceministro estaban presentes. Seguro que hace un mes, todavía le habrían hecho caso.