‘Todo lo meten debajo de la alfombra’: Felipe Argote

KNOCKOUT

Seguro Social. ¿El problema es de dirección, de mal manejo o…?

El concepto administrativo de hace 50 años; la directiva, que solo se representa a ella misma, y el modelo de jubilación, que hace que unos no se retiren porque no les alcanza la plata, mientras otros se jubilan muy pronto con cantidades absurdas.

¿Cuándo se quedará el programa IVM sin fondos para pagar las jubilaciones?

En 2025.

Las fallas imperdonables de la CSS.

Registros financieros mal hechos y manuales –al punto que la Contraloría no los firma–, que no haya medicinas, dividir los sistemas sin definir qué pasará con la generación que quedó en el aire, la mala atención y las citas que te dan cuando ya te moriste. ¿Cómo puede haber cotizantes de más de 120 años, de menos de 15, con 23 años de cuotas pagadas de un sistema que se creó hace 15 años? O, ¿116 mil asegurados que ni saben cuándo se inscribieron? Y es solo la punta del iceberg.

Con tantos administrativos, ¿cómo no pueden corregir tan burdos errores?

Sospecho que hay un grave problema de malos manejos que no quieren destapar, porque eso se resuelve contratando a un muchachito de la UTP que haga un software para que los sistemas se hablen.

El Seguro tiene tres problemas claves: el flujo de caja en el IVM; que son pocos cotizantes y muchos jubilados, y las irregularidades administrativas. ¿Sería mejor que el sistema de pensiones lo atienda otro ente?

Es un disparate dividir la Caja: solo duplicarías los funcionarios. Necesitamos lo contrario, reducir la burocracia. Ya deben estar los diputados haciendo listas de activistas para cuando lo dividan.

¿Cuántos funcionarios sobran ahí?

No sé, pero hay demasiados nombramientos de compadres y copartidarios.

Perfil Economista con posgrado en Docencia Superior, maestría en Administración, especialización en Finanzas y doctorado en Ciencias Empresariales. Gerente de Abernathy, El Deportista y La Nota, y presidente de Consultoría y Gestión de Negocios, S.A. y DaJa Ediciones, S.A.

¿Sistema solidario o individual?

Mixto, en el que lo solidario sea hasta para salarios de $1,200 y los que ganan más aporten a un fondo individual... y puedan capitalizar. Y las personas deciden a qué edad jubilarse. Si te quedas más tiempo, te tocará más plata.

¿Existe algún modelo que pueda funcionar con semejante desgreño?

No. Con tantos errores en la data, ¿cómo la junta actuarial puede proponer algo? Si ellos mismos dicen que la data no sirve. Hay que pensar en eso antes que en medidas paramétricas que son meterle la mano al bolsillo de los panameños.

Jubilaciones especiales de la Policía.

Los que se juegan la vida por la sociedad deben tener un trato especial. Pero ese trato no debe ser tanto como jubilarse con su último salario y luego ser nombrado con otro jugoso salario en el gobierno.

Diálogo del bicentenario y el del Seguro. ¿A cuál le tiene más fe?

Ni pie ni cabeza. La directiva, que es parte del problema, ¿va a arreglarlo? No.

La directiva en una palabra.

Inoperante.

Lau o Bustamante. Se queda con...

Bustamante. Lau no genera confianza.

¿Usted quisiera dirigir el Seguro?

No. Yo no quiero ser funcionario.

Deuda. ¿Nos condenamos a la quiebra o podemos seguir estirando la manta?

Podemos seguir. El problema es para qué se usa. Si es para influencers y planillas, o si es para inversión. Los países desarrollados intentan mantener el tejido social y económico. Aquí destruyen las empresas y la vida de la gente, porque no hay un plan. Y nunca redujeron los gastos ni se bajaron los salarios. Eso hubiera enviado el mensaje de que también iban a sacrificarse, no solo pedir sacrificios.

¿Se justifica que la planilla estatal haya aumentado en pandemia?

No. Hay muchos trabajando, pero muchos otros en sus casas viendo TV y cobrando. Dizque teletrabajo... ¡Netflix!

¿En qué pudieran recortar gastos?

Transferir gastos a inversión, no guardarlo debajo del colchón. Porque solo bajar el gasto puede contraer la economía.

Con tanta plata, no entiende cómo…

No dan $300 a cada suspendido. De que la manta da, da. Lo que pasa es que algunos se llevan gran parte de la manta.

Su mayor crítica a la bolsa de comida.

La gente no necesita eso, sino el efectivo para que uno le compre la gallina al otro, otro la cocine y otro la venda; para crear una economía de barrio. Hoy la plata se la lleva el que vende, el que empaca y el que distribuye. Y el súper, con el bono. Y claro, el político, que luego sabe dónde llegar a buscar el voto. Paternalismo politiquero.

Reforma tributaria. ¿Quién pagará los platos rotos?

Los ciudadanos siempre terminan pagando las cuentas del Estado ineficiente.

Aumento de impuestos. ¿Inevitable o una locura?

Locura. Es como si al final de la Segunda Guerra Mundial, en lugar de un Plan Marshall, hubieran creado un impuesto para pagar las bombas que debían.

Si Alexander es tan bueno, ¿por qué estamos frente a este escenario?

Él no cree en planes económicos ni en planificar. No hay plan de recuperación económica, porque ellos creen que la mano invisible del mercado resuelve todo. Cuando termine la crisis y venga el rebote de la economía no lo vamos a aprovechar, como sí lo harán los países vecinos.

La clave para recuperar la economía.

Un agresivo plan de construcción de infraestructura. Tren a Chiriquí, puente sobre el Canal, línea del Metro... Y subir el bono, retroactivo, a cada trabajador suspendido. Son $60 millones al mes, que ya se gastan en las piñatas de los diputados.

¿Cómo incentivaría a las empresas?

Los préstamos blandos muy bajos que anunciaron (no conozco ningún empresario que los haya recibido) y prestarle a los bancos con el compromiso de que presten con intereses bajos. La exoneración es absurda porque si tienes pérdidas, ¿qué impuestos vas a pagar?

¿Los negocios están cerrando por la Covid-19 o por el gobierno?

Porque no hay plan. Ya más del 50% de las empresas quebraron. En países desarrollados eso no llega al 30%.

Su opinión de la nueva entidad que atraerá inversiones extranjeras.

No importa cuántas entidades se inventen para que hablen bien de Panamá. La inversión extranjera solo llega si hay baja corrupción y seguridad jurídica.

¿A qué le debemos apostar: industria, agro, logística, servicios o turismo?

Los cinco países más ricos son tres por petróleo, uno por logística y uno por centro bancario. Panamá tiene los dos últimos. Si tenemos un palo de limón, hagamos limonada, no chicha de tamarindo.

¿Qué sería Panamá sin el Canal y el centro bancario?

Honduras. Con la gente yéndose a pie.

¿Por qué no quieren divulgar el contrato de las vacunas?

No tenemos ni tamaño ni fuerza para pasarle por encima a la empresa.

Y, ¿el acuerdo de FCC con el Seguro?

Miedo a la empresa y a las críticas.

Y, ¿los resultados de los procesos que han abierto a los policías y a los que violan las medidas sanitarias?

Todo lo meten debajo de la alfombra.

¿Se justifica no subir todas los actos a Panamá Compra?

No, ese es el dinero de la ciudadanía.

Responda a quienes dicen que Cortizo tiene buenas intenciones.

El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Un ministro ejemplar.

Ninguno. Si fueran buenos o no aceptaban o renunciaban.

La clase media se está achicando. ¿Eso por qué es grave?

Porque significa que se están volviendo pobres y las empresas tendrán, por tanto, menos compradores.

Panamá, Chile y Uruguay son los países de más alto ingreso de la región. ¿Cómo se explica tanta desigualdad?

La mala distribución, que se maquilla con subsidios en vez de invertir en lo que se necesita. Por eso no avanzamos. Somos el segundo país que menos invierte en educación en Latinoamérica. “La estrella del gobierno” fue solo un eslogan.

Después de 25 años de privatizarse el Intel, en las casas la cobertura de internet solo es de 20%. Su opinión.

Y en la comarca, menos de 1%. ¿Quiénes están educándose? Muy pocos.

Subsidios. ¿Cuál eliminaría usted ya?

Los de las empresas zombies que solo subsisten por los subsidios y la exoneración, que también es un subsidio. Eso es gran parte de la industria y el agro.

‘Década pérdida’, ‘números en rojo’ y ‘finanzas en descalabro’. ¿Es cierto?

No. Panamá cuadruplicó su economía entre 2000 y 2017. Crecimos más que China. Y aunque fuera cierto, eso no te da derecho a empeorarlo.

¿Qué no han entendido los sindicatos?

Que solo pedir sentarse en mesas no va a cambiar nada. Y que no deben actuar como brazo político del gobierno.

¿Los empresarios?

Que deben exigir una estrategia, no solo que abran los negocios.

Y, ¿el gobierno?

Que el plan lo deben dar ellos. No pueden solo poner mesas y “allá ustedes”.

Subir el salario mínimo movería la economía, pero quebraría empresas. ¿De qué lado del debate está?

Subirlo. El salario mínimo es más bajo que la canasta básica. Absurdo. Pero poner un solo salario mínimo: hoy hay 96. Es más alto el salario de un aseador de un casino que el de un abogado o periodista.

Si usted fuera la OCDE y viera nuestra justicia, ¿nos sacaría de las listas?

Las listas negras son una canallada que no tiene que ver con corrupción, sino con que le recogemos los impuestos a los ciudadanos de los grandes países. Aunque metan a todos presos, vamos a estar en la lista, porque no se trata de corruptos.

¿Qué efecto económico tiene la impunidad de la gran corrupción?

Devastador. Afecta todo. Es el peor cáncer que puede tener un país.

¿Cómo le explicaría nuestra justicia a un inversionista extranjero?

Que es un desastre. No importa cuánto paguemos en publicidad, es un desastre.

Control de precios. ¿Efectivo o no?

Desastre, engaño, farsa. Mantiene los precios altos y no le conviene al productor ni al consumidor, solo al intermediario.

Si Ana Matilde Gómez hubiera sido presidenta, ¿en qué no lo hubiera podido hacer mejor que el PRD?

Sin llamar a constituyente, en mucho.

¿Ve cercana la desobediencia civil?

Eso no le conviene a nadie, pero si no se corrige el rumbo va a ocurrir.

Militarismo. ¿Cuco o real?

Real. Seguimos poniendo la plata de la educación a un ejército inventado.

¿Qué panorama ve para 2024?

Con constituyente, podría haber estabilidad. Si no, habrá un desastre social.