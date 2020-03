‘Turner nos sugirió cuarentena; no la ordenó’: Raúl Pineda

KNOCKOUT

Usted es el padre del proyecto que establece la moratoria por cuatro meses en el pago de los servicios públicos y privados. ¿Eso es populista o insostenible?

Es urgencia nacional. No es regalar plata, sino posponer pagos.

¿Quién declaró ‘urgencia nacional’? Si sabe nos cuenta, por favor.

Es verdad. Decretaron fue emergencia.

Que no es lo mismo... ¿Cuánto gastamos al mes en luz, agua y teléfono?

25 millones.

¿Según quién?

Según los técnicos de la Asamblea.

Para hacer ese proyecto, ¿consultó con alguien fuera de la Asamblea?

Solo en la Asamblea.

En su proyecto dice que luego de los cuatro meses se prorrateará por tres años los pagos. ¿Quién asumiría ese costo por las compañías?

Nadie. Las compañías mismas.

¿No le dieron tercer debate porque recibieron telefonazos o qué paso ahí?

No hubo quórum. Llegamos solo 19...

¿Hubo telefonazos?

A mí no… De repente saben que no iban a tener a un yes man aquí. De los que he recibido oposición, ha sido de los diputados que quieren confundir a la opinión pública con alegatos populistas.

Pero si precisamente de eso se tilda su proyecto: de populista.

No es… es una necesidad.

Edison Broce consiguió 27 votos para incluir la moratoria de los bancos en su proyecto. ¿Por qué no lo incluyeron?

Necesitaba 36 votos. Y segundo, porque teníamos que tener al centro bancario ahí opinando y no estaban ni habían sido convocados. Él y Zulay querían incluir eso, que no es un servicio básico, quién sabe si para tumbar este proyecto.

Pero espere… ¿para su proyecto no tenían que estar las empresas presentes, tomando en cuenta que a ellas les tocaría asumir los costos?

Sí, puede ser, es cierto.

¿Es cierto que no lograron el quórum porque la sesión a medianoche fue una estrategia para no alcanzarlo?

No creo. Marcos Castillero hubiese sido claro conmigo.

¡Ah! Con usted, ¿sí es claro?

Con los diputados sí es.

¿Cuál es su estatus con Zulay?

Lo necesario. Pacto de no agresión.

¿El presidente quiere ese proyecto?

Todos los panameños lo queremos...

¿Por qué están sesionando sin señal y de madrugada? ¿Reviviendo las viejas prácticas del PRD?

Fue un acuerdo político de las bancadas para darle tercer debate a los dos proyectos de moratoria. No sé lo de la señal... Lo de la madrugada fue un tema técnico.

¿Tema técnico?

Para que los diputados pudieran irse temprano a pasar en sus casas…

¿Por qué insisten en sesionar? Todo el mundo se guarda, ¿y ahora es que ustedes quieren trabajar?

Yo creo que ya no deberíamos sesionar más, a menos que sea algo urgente.

Y, ¿por qué no ha expresado públicamente eso?

Lo haré.

¿Por qué discutir la carrera judicial cuando estamos en coronavirus?

Sí, eso no estuvo bien.

La Corte y el Pacto están solicitando el retiro del proyecto. ¿Por qué insisten?

Creo que eso no se va a discutir al final.

¿Hasta cuándo sesionarán, y con semejante aglomeración?

Ya pronto se dirá que no iremos más.

¿Usted estuvo dentro de los 20 diputados que viajaron al extranjero en tiempos del coronavirus?

Sí. Estuve en España por 10 días. Regresé el 4 de marzo.

Y el distanciamiento social, ¿es para todos menos para ustedes?

No salí... Solo a la Asamblea.

Usted se hizo la prueba. ¿Por qué se la hicieron sin síntomas, si a otros asintomáticos se la niegan?

Logré que me la hicieran unos amigos.

¿La ministra Rosario Turner no les recomendó cuarentena a los diputados por el caso del conductor de una diputada, que está en intensivos?

Sí, pero era para los que venían de Italia y de Asia, no los de España. Y lo sugirió, no lo ordenó directamente.

¿Cuántas veces ha ido a Palacio desde julio? ¿Cuál es su relación con Nito?

Buena. Igual con Gaby. He ido 10 veces.

Darle al gobierno como garantía el Fondo de Ahorros de Panamá para enfrentar esto. ¿Botín sagrado... y ahora disponible?

No. Pedimos saber quiénes son los proveedores y cuánto costarán las cosas. Los vamos a fiscalizar.

Por primera vez, porque muy poco han fiscalizado en este gobierno…

Bueno, en el pasado tampoco fiscalizaban. Pero esta vez lo haremos.

Usted era detractor de Copa. ¿Feliz de que cerraron operaciones o ya se arreglaron con el patrocinio que le dieron a su liga de fútbol?

Me da tristeza con los empleados. Y era detractor, pero corrigieron.

¿Cómo? ¿Patrocinando su liga?

La mía y varias más.

¿Cómo le está yendo a sus empresas de jardinería y camiones?

A la de jardinería, mal. Le tendré que suspender el contrato a 60 personas.

Perfil Abogado con maestrías en Derecho Ambiental, Alta Gerencia y Administración de Empresas. Trabajó en Melo 15 años. Es diputado desde 2009 y dueño de las empresas Rama, de jardinería; RP Set, de transporte de pollos, y PL, firma de abogados.

¿Usted recibió bonos del Ejecutivo como ayuda por el coronavirus?

Ninguno. Ni voy a repartir nada.

Y, ¿quién compró las bolsas de comida que están recibiendo sus colegas? ¿La Asamblea, el gobierno o ellos?

Habría que preguntarles...

¿A su suplente también le dieron los 10 bonos de $100 cada uno?

No, porque él está en Etesa. No lo tengo habilitado ni va a la Asamblea.

¿Qué opina de que el plan solidario quede en manos de alcaldes y representantes? ¿Clientelismo?

Entiendo que el Mides va a usar al personal de alcaldes y representantes para repartirlos. Eso me parece bien.

¿Qué opina de que el gobierno le pida a los ciudadanos donaciones para pagar ese bono solidario?

Si hay alguien que tiene y puede dar, ¿por qué no?

¿No nos alcanzaría y sobraría para los bonos, si tantos gobiernos no hubieran robado o despilfarrado?

Yo creo que sí.

¿Qué opina de que la Asamblea haya contratado la limpieza de las sillas de los diputados por 7 mil dólares?

Lo hubiéramos podido hacer con el personal de la Asamblea…

¿A quiénes se refería Nito cuando dijo en el discurso que le estaban pisando los pantalones? ¿A los diputados?

No creo. Nosotros estamos apoyando.

¿Por qué no apoyó la propuesta de Gabriel Silva de usar los fondos de financiamiento post electoral para comprar medicamentos?

He visto varias veces a Silva y a los diputados independientes renunciar a esos fondos, ¿y ahora sí quieren usarlos? Eso es demagogia y clientelismo.

Y usted, ¿por qué se opuso a que se donaran los suyos?

Eso lo maneja el partido. Si el Minsa lo quiere, que lo pida.

¿Ya se reconcilió con Juan D. Vásquez, después de la pelea en Credenciales?

Sí, ya.

Raúl Fernández. ¿Es independiente?

Es independiente de los diputados independientes…

¿Qué no han entendido ellos?

El manejo político. Pero ya lo están entendiendo…

¿Por quién votaría como presidente de la Asamblea? ¿Reelegiría a Castillero?

Sí.

¿Él quiere?

Quién no. Nosotros lo propondremos.

Usted tiene un audio en el que ofrece supuesta droga, mataron a su asistente, le dispararon a su hermana, Kathy Ramos lo acusó de la muerte de su esposo Juan Messina, le dieron $30 mil a su fundación, a su nombre salieron pagos de insumos de béisbol que no aparecen, estuvo involucrado en un escándalo de placas que se usaron para temas de drogas y su nombre ni sale en el expediente… ¿No le afecta que tanta gente lo relacione con narcotráfico?

Sí me afecta, pero todo es mentira.

¿Siguen en su planilla los familiares de Messina?

Uno, el hijo.

Y, ¿los 18 jugadores de sus equipos?

A los retirados los uso como promotores deportivos.

Y a los otros, ¿los botó?

Siguen trabajando en la Asamblea, pero no conmigo.

¿Su hijo y su nuera siguen en el Ima, y su sobrino en el Miviot?

Sí.

¿En la Comisión de Presupuesto todavía hay una oficina que le dicen ‘la de la tortura’, donde meten funcionarios a sacarles becas, proyectos y nombramientos?

Le decimos así, pero es para atender.

¿Ya tiene visa de Estados Unidos?

Mis hijos, sí. Yo, no.

Y las modificaciones al reglamento interno, ¿para cuándo? Usted preside la comisión.

Cuando pase esto, lo discutiremos.

¿Ha aprovechado la cuarentena para leerse el reglamento interno de la Asamblea y la Constitución?

No, pero debería hacerlo. Lo prometo.

¿La cuarentena lo ha hecho repensar su idea de volver a correr en 2024?

Sí. Pero el tiempo dirá.