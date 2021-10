´Yo sí conozco información de todos aquí´: Ricardo Martinelli

Pocas veces el presidente, Ricardo Martinelli, había sido tan puntual como lo fue el pasado jueves 1 de marzo, cuando Corporación La Prensa (Corprensa) celebró su junta de accionistas 2012.

Ese día, la vida nacional estaba cargada de noticias. En la Asamblea, indígenas de la comarca Ngäbe Buglé se enfrentaron a un grupo de agentes de seguridad de la Asamblea, y Cancillería anunció la inesperada llegada de Carlos Pérez Barriga, el periodista ecuatoriano que estuvo asilado en la Embajada de Panamá en ese país. Aun así, el mandatario llegó una hora antes de la reunión, que estaba pactada para las 6:00 p.m.

“Estaba solo y como perdido”, dijo de él una de las personas que asistió a la reunión. Habló un rato con Luis Navarro, el presidente de la junta directiva de Corprensa, y con otras personas que llegaron antes de la hora.

Al momento de empezar la actividad, y cuando ya los miembros de la directiva habían ocupado su lugar en la mesa principal, Martinelli entró al salón y se sentó en la primera fila, donde no había nadie más. La soledad le duró poco, porque segundos después, la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, se le sentó al lado. A la dupleta se le unió el gobernador de Coclé, Fernando Núñez Fábrega.

El mandatario escuchó con atención las palabras de Navarro, tomó nota, chateó, y hasta se secreteó con la Gobernadora. Después de que hablaran varios directivos de Corprensa y el fundador de este periódico, Roberto Eisenmann, Martinelli pidió la palabra.

´COMO ACCIONISTA´

Advirtió que asistía al evento no como Presidente de la República, sino como accionista de La Prensa.

Algunos de los presentes dijeron a este diario que les llamó la atención que si fue a esa actividad como ciudadano, ¿por qué el equipo de prensa de la Presidencia estaba allí?

Y empezó...

“Antes, yo creía ciegamente todo lo que decía el diario. Ahora con un poquito de experiencia, o con un poquito más de conocimiento, a veces me da mucha tristeza ver lo que publican”, dijo.

Luego se quejó de la connotación que le daba el periódico a la palabra allegados, a raíz de las noticias publicadas por La Prensa sobre el pago de costosas cirugías médicas a varios de sus allegados, entre ellos, a Vicente Marrone, quien trabajó en la Caja de Seguro Social (CSS) cuando él fue director de esa institución.

“Es quizá uno de mis mayores enemigos. El señor Vicente Marrone fue director de personal de la CSS y fue la primera persona que se me volteó. Miembro destacado del PRD, yo no sabía nada de él. Y me llamó en estos días y me dijo que tenía cáncer en el hígado”, contó.

Dijo que esa institucionalidad, que La Prensa dice defender, y esa sociedad civil, a la que este medio apoya y dona, son las mismas personas que se citan como eruditos en cualquier materia.

“Busquen más personas para que opinen, busquen más personas para que digan el otro lado de la verdad”, sostuvo.

A lo que Fernando Berguido, expresidente y actual miembro de la junta directiva de Corprensa, respondió que esas instituciones a las que ahora critica son las mismas a las que él acudía a poner denuncias de corrupción antes de ser Presidente. Una de ella es Transparencia Internacional, organismo que él [Berguido] presidía.

El directivo de Corprensa dijo además que cuando deje la Presidencia [Martinelli] comprendería el rol de los periódicos, el mismo que cuando era candidato defendía.

Y del caso de del exdirectivo de Corprensa Jorge Molina, a quien se le atacó con publicaciones a través del periódico oficialista Panamá América, de ser responsable de un fallo en contra del Estado, Berguido explicó que no lo atacaron como miembro de la firma de abogados Icaza González Ruiz & Alemán, al que pertenece Molina, sino como directivo de La Prensa. “No tengo por qué defender el profesionalismo de Molina como abogado, sino que la asamblea de accionistas debe tener claro que como directivo Molina fue intachable”, aclaró.

Martinelli también criticó los titulares del periódico e insistió en que La Prensa solo publica noticias negativas de su gobierno, moción que fue secundada por la gobernadora Mayín Correa.

Berguido sentenció que “el día en que un Presidente y una Gobernadora decidan la portada de un periódico, se acabó la democracia en Panamá”.

DUEÑO DE MEDIOS

En su intervención, Martinelli insistía en que “no puedo permitir que se diga aquí, o se trate de diferir, que se atacó o que se buscó una auditoría solo por el hecho de estar en La Prensa. Eso no es así y déjenme decirles, yo sí conozco información de todos aquí”, recalcó.

Esto lo dijo después de admitir que sí compró medios de comunicación y que jamás los usaría para atacar a alguien, así como lo hacen con él. Y siguió hablando: “Aquí a nadie se le ha ido a buscar de forma específica por el hecho de un pago de impuestos. A nadie”.

Cuando la reunión acabó a eso de las 7:30 p.m., Martinelli se quedó en El Sheraton saludando a todos los que encontró en su camino e, incluso, entró a varias fiestas privadas que esa noche tenían lugar en el hotel.