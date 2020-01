Croatas se fijan en los eslovenos

[ENEMIGOS]

En estos días, los croatas tienden a fruncir el ceño cuando se les pregunta por sus vecinos occidentales, los eslovenos, olvidando –al menos por un momento– a sus tradicionales enemigos, los serbios.

En una encuesta realizada a 900 croatas por el periódico Vecernji List, el 73% de los entrevistados dijo considerar a los eslovenos como “los más peligrosos” en relación a Croacia, con solo un 15.8% apuntando a los serbios, quienes en la década de 1990 y durante cuatro años, protagonizaron una insurrección contra Zagreb apoyados por Belgrado.

Está claro que la guerra con los serbios no se ha olvidado, pero los croatas desplazaron su mirada del este hacia el oeste luego de que el viernes pasado Eslovenia presentara un veto parcial a la continuación de negociaciones entre la Unión Europea y Croacia. Eslovenia se incorporó a la UE en 2004 y Croacia aspira a hacerlo en 2010. Los medios croatas describieron la maniobra como “amenazadora”, la calificaron de “traición” y “golpe bajo”, en medio de llamados informales a favor de un boicot a las mercaderías eslovenas.

En este marco, el equipo nacional de fútbol croata abandonó su campo en la localidad eslovena de Catez declarando que se sentía “inseguro”. La reacción de Eslovenia: generar caos en la autopista Lubliana–Zagreb con controles aduaneros sobre los vehículos croatas en la frontera. Por su parte, el equipo nacional junior de karate se retiró de un torneo en Zagreb aduciendo problemas de seguridad.

La escalada, fomentada por políticos de ambos lados, se ha filtrado en todos los aspectos de la vida cotidiana de ambos países. “En Croacia hoy el sentimiento es que los eslovenos son capaces de matar a Bambi si éste se paseara por la ciudad”, dijo el periodista esloveno Ervin Hlandnik, admitiendo que la situación es similar del otro lado.

La situación no es distinta a la que caracterizó las relaciones entre Serbia y Croacia en 1991. Si bien es cierto que esta vez el panorama no es del de guerra, hasta ahora no se han tomado medidas para resolver este punto muerto, que puede causar daños en ambas partes –para Zagreb en cuanto a sus intenciones de unirse a la UE y para Lubliana en cuanto a su comercio con Croacia.