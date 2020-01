Y mientras tanto...: Danilo Arbilla

[SILENCIO CÓMPLICE]

“Hoy en Venezuela todas las noches son de cuchillos largos y cristales rotos”.

Un incansable corresponsal me hacía llegar ese mensaje. La noche anterior las bandas armadas, los muchachos de Maduro y auténticos fascistas coordinados con las “fuerzas de orden” habían arrasado nuevamente con perdigones y gas lacrimógeno a discreción y sin respetar domicilios, y tanquetas aplastaban a los automóviles estacionados a los que los “auténticos muchachos” se dedicaban a incendiar.

Mientras tanto, el presidente Barack Obama encaraba personalmente la crisis en la lejana Crimea y la suerte de sus 2 millones de habitantes, en su gran mayoría rusos o pro rusos, sin referirse ni manifestar inquietud por la suerte de 30 millones de venezolanos cuyos derechos son avasallados, y que son violentamente reprimidos, ahí no más, a muy pocos pasos de Estados Unidos.

El caso Venezuela, un gran proveedor de petróleo y cliente de Estados Unidos pese a tan malas relaciones, se ha dejado en manos de la OEA al decir de meros portavoces. ¡La OEA! Pobres venezolanos. Al escribir esta columna, el Consejo de la OEA está reunido en Washington, pero me arriesgo a anticipar que no va a pasar nada digno de destaque y menos de aplauso. Seguramente, no saldrá una reunión de cancilleres para analizar el tema venezolano ni se concretará una misión a Venezuela para ver las cosas in situ, ni surgirá una fórmula para efectivizar un diálogo en serio, con por lo menos un seguimiento desde la organización. Ni que hablar de una condena a Nicolás Maduro. También descarto, porque sería vergonzosa, una resolución, como la propuesta por Bolivia, reforzando la legitimidad de Maduro –sobre la que no pudo haber recuento ni seguimiento ni por parte de sus amigos de la Unasur– y respaldándolo por sus llamados a la paz y al diálogo.

Lo que sí se puede rescatar de esta participación es la conducta digna y valiente del Gobierno de Panamá. Una actitud doblemente valiosa por cuanto pone en el tapete, de una vez por todas, el tema de la represión y del quehacer antidemocrático del gobierno bolivariano y a la vez deja más al desnudo, si cabe, a otros gobiernos que han renunciado a su deber de defender la democracia y los derechos humanos y en los hechos han sido los principales sostenedores, por no decir cómplices, del gobierno de Maduro.

Los panameños no tuvieron miedo a las ordinarieces e insultos de los bolivarianos, inaugurados por Hugo Chávez y continuados, más guturalmente, por Maduro. No optaron tampoco por el silencio, tan ominoso, para cuidar las “relaciones diplomáticas”. Y lo hicieron convencidos de que era más importante ayudar al pueblo venezolano que pensar en que Maduro aprovecharía la circunstancia para quedarse con la plata –entre mil y mil 200 millones de dólares– que Venezuela le debe a Panamá. Está claro lo de Panamá, lo que parece importante aclarar es por qué no lo hicieron los otros. ¿Por miedo a ser insultados? ¿Para no perder la cuota de petróleo barato? ¿Para poder seguir sacando la “gran tajada” de la economía venezolana y seguir llevándose las riquezas de Venezuela? ¿Para poder cobrar lo que Venezuela les debe? ¿Para no perder un socio comercial? ¿Para evitar que en la interna y en épocas electorales el subsidio y las maletas vayan para los otros? ¿Para que no fracase o corra algún riesgo cierto programa o “conversaciones”, que se consideran claves para lograr una reelección?

La prensa y los periodistas, al tiempo de informar con profesionalidad y darle el mayor espacio a lo que está ocurriendo en Venezuela, deberían abocarse a la vez a la búsqueda de las respuestas a aquellas preguntas, las que sin duda van a ilustrar mucho sobre los reales valores y cuáles los intereses de esos gobernantes “ajenos”, ausentes y silenciosos. Poner al descubierto ante la opinión pública de cada país esos porqués, expondrá y obligará a sus gobiernos a asumir posición y a actuar. Y esto, sin duda alguna, ayudará más a los venezolanos, a la democracia en Venezuela y en la defensa de los derechos humanos, que cualquier solidario editorial que se escriba.