Después de la retirada de Gaza, ¿qué?

EVACUACIÓN.

La retirada de las tropas israelíes y la evacuación de colonos israelíes de Gaza, después de 38 años de ocupación, son la prueba más reciente de los límites del poder militar, incluso cuando es abrumador. Ahora es el momento de analizar las enseñanzas que se desprenden de los años de ocupación y resistencia para entender lo que los isralíes y los palestinos deben hacer a continuación.

Para comenzar, existe la necesidad imperiosa de entender hasta qué punto puede atribuirse de forma creíble a los palestinos el mérito de la retirada israelí. Es cierto que la resistencia y los sacrificios palestinos fueron un factor que contribuyó a la decisión de Ariel Sharon de invertir una política que había propugnado durante decenios, pero sería un error atribuir la retirada israelí exclusivamente a la militancia palestina. Al fin y al cabo, esa agridulce acción israelí no fue un resultado claro de una derrota militar ni una consecuencia de negociaciones políticas.

Pero el unilateralismo no es una política racional ni eficaz a largo plazo, porque no propiciará una paz auténtica y duradera en el Oriente Medio. Como el presidente Bush ha descubierto en Irak, Sharon se verá obligado a reconocer los límites de su estrategia.

El unilateralismo parece muy oportuno para los políticos con estrechez de miras, pues pasa por alto la necesidad de afrontar lo que consideran el lío de las negociaciones reales, es decir, el de afrontar cara a cara a sus interlocutores y descubrir los resultados humanos de sus políticas. Actuar por su cuenta también parece políticamente ventajoso ante el público de su país, porque los dirigentes pueden decidir en qué medida y hasta dónde quieren aplicar una política determinada.

Para ser justos, hemos de decir que el unilateralismo conviene no solo a un Primer Ministro israelí reticente, que no quiere tener que aceptar avenencias substanciales durante unas negociaciones; también es atractivo para los palestinos de la línea dura que consideran el multilateralismo un medio para presionarlos a fin de que hagan concesiones impopulares.

En cualquier caso, un día después de la conclusión de la retirada de Gaza, los israelíes y los palestinos habrán de afrontar importantes cuestiones no resueltas. No cabe duda de que la evacuación de los colonos israelíes en zonas que los israelíes consideran territorio concedido por Dios representa un enorme revés ideológico, pero, después de años de predicar y practicar uno de los principales principios del sionismo, ¿continuará la eliminación de los asentamientos en la Ribera Occidental o será esta una excepción única?

De los palestinos, por su parte, se esperará que respondan a preguntas -con hechos, no solo con palabras- sobre su capacidad para construir un Estado pluralista moderno. ¿Cómo abordará la clase política palestina el poder cada vez mayor de los movimientosislámicos, que esperarán sin lugar a dudas una importante cuota de poder en la Gaza posterior a la retirada?

La comunidad internacional tendrá que responder también a algunas preguntas decisivas. Según el Consejo Económico Palestino para la Reconstrucción y el Desarrollo (PECDAR), la renta anual por habitante en Gaza sigue siendo de 700 dólares, aproximadamente, mientras que los israelíes gozan de una renta media de 16 mil dólares por habitante. A falta de puestos de trabajo relativamente bien remunerados, ¿qué sucederá con las colas de habitantes de Gaza desempleados? La posible huida de buscadores de empleo -fuerza formidable a escala mundial- es solo uno de los problemas. De forma más inmediata, si las familias de Gaza no están bien alimentadas, la reaparición de la violencia transfronteriza -cuando no la erupción de una tercera intifada- será solo cosa de tiempo.

Si bien la situación económica de Gaza es una cuestión decisiva, el futuro del conflicto palestino-israelí irá determinado principalmente por los próximos pasos que se den en el proceso de paz. Habrá que abordar bilateralmente cuestiones permanentes relativas a las fronteras, la Ribera Occidental, Jerusalén y los refugiados. Cualquier observador serio del conflicto palestino-israelí reconocerá sin lugar a dudas que no puede haber una solución unilateral de dichas cuestiones.

En cuanto a los garantes multilaterales del proceso de paz, Estados Unidos y sus socios del cuarteto -la Unión Europea, las Naciones Unidas y Rusia- no han facilitado siquiera los datos más básicos sobre la retirada de Israel ni sobre la relación que guarda con la "hoja de ruta" acordada en 2003. No pueden seguir sentados contemplando el espectáculo desde la barrera. La quijótica decisión de Washington de considerar la iniciativa unilateral de Israel parte de la hoja de ruta no ha convencido a muchos palestinos. La opinión prevaleciente entre los palestinos es la de que la hoja de ruta quedará ultracongelada, una vez que los israelíes concluyan su retirada de Gaza.

Pero los pueblos palestino e israelí, sus dirigentes y la comunidad internacional deben afrontar, todos ellos, los imperativos que se plantearán a continuación. Lo más importante es que el futuro del conflicto y las posibilidades de una paz auténtica en la región dependerán de la comprensión de los límites del poder militar ofensivo, la resistencia defensiva y el unilateralismo. La única vía por la que avanzar es la de celebrar conversaciones serias cara a cara, conforme al derecho internacional y con la ayuda de la comunidad internacional.