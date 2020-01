Diplomacia pendular sella tregua

[UNA SEMANA DE GUERRA EN GAZA ]

Egipto medió en la tregua entre Israel y Hamas. Pero el acuerdo de ayer, miércoles, no se habría concretado sin la diplomacia pendular de los otros actores internacionales. Y es que el aeropuerto de El Cairo se convirtió en estos días en estación de paso de encumbrados diplomáticos de todo el mundo. La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, voló hoy ida y vuelta entre Tel Aviv y El Cairo; el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, recorrió el mismo trayecto; y el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, debió esperar varias horas en el salón de los sillones de cuero gastado. Todos pidieron la tregua que ahora debe poner fin a las hostilidades que libraban desde hacía una semana Israel y los grupos radicales palestinos en la franja de Gaza. ¿Pero a quién le sirvió esta guerra? ¿Y cuán grandes son los chances de que sea más que un breve cese del fuego temporal entre las partes? Los comentaristas árabes ven, sobre todo, a dos ganadores: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y Jaled Meshal, el presidente del politburó de Hamas. Netanyahu bombardeó la infraestructura de Hamas y de esta manera sumó apoyos para las próximas elecciones. Meshal, en tanto, fue elegido por Egipto como interlocutor en las negociaciones y logró una clara ventaja en la lucha interna de poder de Hamas. “Ahora el líder se llama Meshal”, constató el diario Al Shark al Awsat. Y del lado de los perdedores no se encuentra solamente el presidente palestino Mahmud Abbas, según la opinión del diario Daily News Egypt. Su iniciativa para que Palestina sea reconocida como “Estado no miembro” en el seno de las Naciones Unidas –prevista para fines de noviembre– fue debilitada por la guerra.

El espacio para soluciones políticas se vio cada vez más reducido. Sin embargo, aún no está claro si la desigual disputa –la cifra de víctimas palestinas es muchísimo más elevada que la de la parte israelí debido a la abrumadora superioridad militar del Ejército de Israel– servirá o dañará a Irán y Egipto.

Teherán se jactó de su ayuda militar a Hamas. Pero a mediano plazo podría ser reemplazado como socio de los islamistas por estados del golfo como Qatar y Arabia Saudí. El presidente egipcio, Mohammed Mursi, quien toma de los Hermanos Musulmanes las directrices de su política, pudo perfilarse como mediador y de esa manera granjearse la simpatía de Washington. Pero por razones políticas internas, también debe estar muy atento a no parecer demasiado cercano a los israelíes. Tal vez por esa razón no se presentó en persona ante las cámaras para anunciar la tregua, sino que en su lugar lo hizo su ministro de Relaciones Exteriores, Mohamed Kamel Amr.