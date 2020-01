Hamas presiona a periodistas

PROMESA DE LIBERTAD.

Ciudad de Gaza. –Durante el primer mitin de protesta encabezado por Fatah en los Rezos del Viernes, aquí a finales del mes pasado, diversos periodistas palestinos que intentaban cubrir el suceso fueron golpeados por la fuerza policial de Hamas.

Algunos periodistas fueron detenidos y sus cámaras fueron decomisadas, impulsando quejas de la rama de la Unión de Periodistas Palestinos en Gaza.

A la noche siguiente, aproximadamente a las 22:00 horas, oficiales de la policía de Hamas entraron al patio de Sakher Abu El Oun, preparándose para detenerlo. Abu El Oun, reportero de la Agencia de Prensa Francesa y director de sindicato aquí, le telefoneó a un colega.

"Me comuniqué con un periodista que envió un SMS", dijo, refiriéndose a un mensaje de texto, y a los pocos minutos, "aproximadamente 70 periodistas, así como algunos activistas por los derechos humanos, vinieron a mi casa e impidieron que los agentes me llevaran. Mis hijos llegaron llorando; fue una escena en verdad desagradable".

La policía le dijo, contó, que "ellos tenían órdenes de llevarme detenido, y yo me había negado, por tanto yo sería el responsable" de cualquier consecuencia.

Al parecer Hamas está confundido con respecto a cómo aplasta las protestas de Fatah y lidia, al mismo tiempo, con los medios de comunicación noticiosa. Intentando fomentar una reputación de honestidad y conducta legal desde que conquistaron la Franja de Gaza en sangrientos combates de junio, dirigentes de Hamas prometen a los periodistas libertad de acción, al tiempo que la policía los intimida.

El resultado es algo similar a una autocensura, afirman periodistas locales, que se extiende más allá de lo que tradicionalmente se practicaba bajo Fatah, mismo que también intentó ejercer presión, manipular o poseer a la prensa palestina.

Abu El Oun, de 42 años de edad, es un buen caso ilustrativo. La crisis inmediata para él terminó cuando un portavoz del gobierno de Hamas, Taher el-Nounou, ex periodista, llegó a su casa con un mensaje del ex primer ministro de Hamas Ismail Haniya, diciéndole a la policía que se marchara.

Más tarde, hablando por el sindicato, Abu El Oun habló acerca de los problemas mayores que enfrentaban los periodistas. "Nosotros estamos pidiendo la libertad de cubrir las protestas", dijo. "Ellos pueden impedir las manifestaciones, pero no el derecho de los periodistas a cubrirlas. Nosotros estamos bajo una censura autoimpuesta debido a que no sabemos qué se permite y qué no. No existe una política clara. Todos los periodistas están asustados o preocupados".

Desde entonces, su jefe le ordenó que no hable con periodistas.

Un dirigente de Hamas, Mahmoud Zahar, se refirió a Abu El Oun como un "tipo malo" en una entrevista, acusándolo de presentarse como uno de los "líderes de Fatah", en parte debido a su participación en lo que era una unión dominada por Fatah. Sin embargo, en 2001, Abu El Oun fue golpeado severamente con una barra de hierro por integrantes de la Fuerza de Seguridad Preventiva, dominada por Fatah, y casi pierde la vida. Si bien fue sometido a varias cirugías reconstructivas, regresó a trabajar.

Periodistas palestinos describen una situación confusa, en la cual Hamas, como una organización fundamentalmente religiosa que es nueva en la política y está acostumbrada a la obediencia, está ejerciendo presión indebida sobre los medios de comunicación noticiosa, en particular con respecto al uso de imágenes por televisión y fotografías. Hamas está en una feroz batalla política con Fatah, y ambas facciones están usando los medios de comunicación bajo su mando; la televisión y radio palestinas de carácter oficial por parte de Fatah, que también cuenta con revistas y periódicos, y los diarios de Hamas y su sofisticado canal de televisión, Al Aqsa, que fue creado con base en el modelo de Al Minar, la cual es administrada por Hizbulá.

Cada uno acusa al otro de ser infiel y de estar al servicio de forasteros; Fatah dice que Hamas sirve a Irán; Hamas dice que Fatah sirve a Israel y Estados Unidos. Además de programas para niños que promueven la guerra en contra de Israel y la ocupación israelí, elogios al martirio y ataques dirigidos a judíos, la televisión de Hamas transmite una franja noticiosa debajo que está dedicada por completo a noticias con tinte favorecedor para Hamas. La televisión de la Autoridad Nacional Palestina, que ahora resulta difícil ver en la Franja de Gaza, es tan solo un poco más equilibrada.

En la Ribera Occidental, Fatah ha cerrado medios de comunicación y organizaciones de caridad afiliadas con Hamas, así como impidiendo la circulación de periódicos apoyados por Hamas o la transmisión de programas de televisión del mismo grupo. Se ha confiscado o destruido equipo, en tanto seis periodistas de Hamas han sido detenidos, dijo Nounou, y 12 más fueron golpeados. Sin embargo, aquí en Gaza, Hamas le ha hecho lo mimo a Fatah y los medios de comunicación controlados por la Autoridad Palestina. Cuando menos ocho medios fueron cerrados, incluidos tres periódicos, al tiempo que muchos periodistas de Fatah han huido.

Ahmad Odeh, de la agencia noticiosa Maan, dijo: "Este gobierno llegó al poder mediante un golpe de estado, y en Ramala, existe un gobierno emergente que gobierna por decreto. No hay democracia en ninguna parte. ¿Qué esperaban?"

Reporteros locales, incluidos los que trabajan para agencias noticiosas internacionales, han sido objeto de presión, como solían serlo bajo Fatah, pero ahora con un grado de mayor amenaza. Sin embargo, líderes de Hamas afirman estar comprometidos con la libertad de expresión, al tiempo que exigen informes "objetivos" por parte de los periodistas.

En el primer mitin de Fatah, Nounou, el portavoz gubernamental, dijo en una entrevista que a la policía se le había ordenado dejar en paz a los periodistas, a menos que participaran directamente en la protesta. Unos cuantos días más tarde, Hamas dijo que ya no trabajaría con la unión de periodistas palestinos que Abu El Oun encabeza, debido a que esta supuestamente estaba a favor de Fatah, disolviéndola y amenazando con llevar a juicios a sus líderes.

De manera similar, Hamas al principio dijo que las protestas de los rezos estaban bien si eran pacíficas, pero después optó por prohibirlas, ocasionando choques ulteriores. Al tiempo que algunos manifestantes eran golpeados, más periodistas también fueron golpeados y detenidos, antes de volver a ser liberados. Un agente policial declaró ante reporteros, con base en información de Prensa Asociada: "Si aparece un solo disparo por televisión, ustedes saben qué pasará".