Marineros locuaces

CARTAS DESDE EUROPA.

Los quince militares británicos —de la Royal Navy, si mal no recuerdo— capturados en aguas de Irán, acusados de espionaje, de violación de aguas territoriales, y de no sé cuántas cosas más, utilizados como arma propagandística por Teherán y liberados a la postre, han decidido contar su historia pero cobrando. La concesión de una exclusiva al respecto fue autorizada por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, invocando las circunstancias extraordinarias del caso, por más que se notase el interés oficial por vender a su vez la imagen de unos marineros héroes. Pero la operación no parece haber salido bien. La opinión pública británica se ha manifestado contraria a una maniobra de propaganda así. Vender la condición de héroe, repugna.

Tal vez más curioso en términos de la legitimidad de las decisiones del Gobierno británico y de los propios marineros implicados en el asunto sea la propaganda en sí, y no tanto el lucro que se derive de ella. Los militares capturados resultaron ser bien locuaces desde el primer momento, cuando tras ser detenidos confesaron no solo estar internados en aguas iraníes sino, en la práctica, todo aquello que sus carceleros querían que dijesen. Incluso ejercieron de agentes turísticos, alabando las maravillas iraníes y asegurando tener ganas de volver allí en plan de viaje organizado.

Nada más liberados, al llegar en loor de multitud al Reino Unido, la locuacidad siguió aunque en sentido contrario. La versión autorizada fue, cómo no, que todas las palabras de reconocimiento y elogio hacia el régimen iraní habían sido hechas por boca de ganso. Los repatriados aseguraron haber sufrido presiones psicológicas (¿torturas, cabría considerarlas?) para que dijesen lo que dijeron. Unas víctimas, pues. ¿Unos héroes además? Como el concepto de heroísmo está hoy muy devaluado, los quince marineros entran bien en la clasificación postmoderna de lo heroico que repugnaría, por cierto, a un griego de la época clásica.

Sufrir presiones psicológicas cuando uno está metido en una cárcel de Teherán debe ser tremendo. Yo, desde luego, habría confesado incluso ser el autor de la muerte del presidente Kennedy con tal de que me soltasen. Pero lo que no queda claro en este asunto es la locuacidad de vuelta, cuando los militares, liberados ya, hablaron al volver a Londres. ¿No hubo entonces presión psicológica alguna para que dijesen a su vez lo perversas que son las tácticas iraníes de amedrentamiento?

Se ha hecho público que la marinera Turney, que ejerció de representante y portavoz de los detenidos desde un principio, gana el equivalente a seis veces su salario anual al hablar ante las cámaras de la televisión que ha comprado la exclusiva del relato. ¿Tampoco es presión psicológica esa oferta? ¿Estaría dispuesta la señorita Turney a negarse a decir lo que se supone que más iban a apreciar los espectadores del heroísmo-basura?

El episodio es lamentable de principio a fin, hayan hecho de espías o no los marineros que fueron capturados. Pero ha ido empeorando con el transcurso del tiempo. Cuando hay 220 mil euros (297 mil dólares) de por medio, las versiones verdaderas se convierten en más dudosas todavía que la propia situación en medio de la mar de los marineros locuaces, dentro o fuera de las aguas territoriales de Irán.