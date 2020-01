Obama y Clinton casi en punto cero

PRIMARIAS.

Después de más de un año de campaña, de 44 votaciones, 20 debates y centenares de millones de dólares gastados, Barack Obama y Hillary Clinton están prácticamente en la primera casilla de la partida. "Esta campaña de las primarias no quiere terminar nunca", escribió el diario The Washington Post. Para The New York Times, la carrera está "en un callejón sin salida".

Las consecuencias de la victoria el martes de Obama en las primarias de Mississippi son el mejor ejemplo. El senador se impuso con 61% de los votos, ante 37% para Clinton, pero el único cambio fue en los fríos números: el senador por Illinois suma ahora mil 614 delegados, por mil 487, según el recuento de la web especializada RealClearPolitics.com. Obama podía haber perdido por el mismo margen y las diferencias habrían sido mínimas. E igual ocurre con las nueve citas que quedan pendientes hasta que el 6 de junio se acaben las primarias y "caucus". Ya está claro que, matemáticamente, es casi imposible que ninguno alcance la cifra mágica de 2 mil 25 delegados antes de la convención. Todo quedará entonces en manos de los 796 "superdelegados", las figuras y cargos electos del partido que tienen derecho a voto automáticamente en la convención de finales de agosto en Denver, 300 de los cuales aún no se decantaron por uno u otro candidato.

Obama, que hasta ahora ganó 30 de las 44 votaciones, suma más votos y más delegados, reclama que los "superdelegados" no deben revertir la decisión popular. Clinton argumenta que deben votar a quien en conciencia piensan que sería el mejor candidato, porque para eso se creó esa figura en 1982.

El otro gran punto de debate sin solución es qué hacer con los delegados de Michigan y Florida, un conflicto abierto desde agosto. Entonces el Partido Demócrata castigó a ambos estados sin delegados para la convención de Denver por adelantar sin permiso la fecha de sus primarias. Con una carrera tan ajustada, los más de 300 delegados que sumarían entre ambos son ahora una codiciada pieza de caza.

Las citas se celebraron a pesar del castigo, aunque con un mínimo perfil. En ambas ganó Clinton, pero en Michigan, por ejemplo, ella fue la única candidata que se presentó. En una campaña demócrata que está batiendo todos los récords de asistencia, las cifras en ambos estados sugieren que la eliminación de los delegados retrajo al público.

Clinton reclama que ambas citas sean válidas, Obama se niega y el presidente del partido, Howard Dean, dijo que convendría repetir las votaciones. Nadie se pone tampoco de acuerdo sobre quién pagará los gastos de unas nuevas elecciones (seis millones de dólares en cada caso), ni cómo se harán. Incluso una votación solo por correo o internet se encontraron entre las propuestas.

Al mismo tiempo, el discurso de ambos se agrió claramente. Clinton no felicita a Obama por sus victorias en una noche electoral desde el 5 de febrero. Son raros los días en que no hay algún partidario de cada uno que públicamente ataca al otro por la raza o el sexo. Una asistente de Obama tuvo que dimitir tras llamar "monstruo" a la ex primera dama. Las encuestas dicen que los votantes de uno cada vez son más reacios a votar por el otro en las elecciones del 4 de noviembre.

Tanto bloqueo no puede ser bueno, argumentan muchas voces dentro del partido, que reclaman que se zanjen las diferencias para no dar facilidades al rival.

Mientras tanto, los republicanos miran frotándose las manos desde la distancia. Ellos ya tienen en John McCain a su candidato, dedicado exclusivamente a recaudar fondos y a hacer llegar su mensaje a todos los votantes. Y a descansar, porque la interminable carrera electoral, pese a toda la pasión, emoción e interés que suscita, se está convirtiendo en toda una prueba de resistencia.