Primero los pobres

BUENOS AIRES.

En tiempos de Navidad, viene al caso recordar que la Iglesia católica tiene una esencial inclinación a atender primero a los más pobres. Lo mismo el mercado natural.

El principio filosófico es sencillo. La libertad de mercado es la ausencia de coacción física (violencia) por parte del Estado. Es utópico pensar que esta violencia no será usada caprichosamente. Es decir, que el árbitro será tan honesto y perfecto que la empleará de manera justa. Sin dudas, los más fuertes tratarán de favorecerse. El corolario, pues, es que la libertad (la ausencia de coerción) favorece a los más débiles.

Así, por ejemplo, los impuestos cobrados por el Estado, empobrecen más a los menos favorecidos ya que los empresarios, para pagarlos, aumentan precios o bajan salarios. También, la desocupación es producto de leyes laborales coactivas como, por ejemplo, el salario mínimo que favorece a los sindicatos, pero deja desocupados a los que cobrarían menos.

Por otro caso, es común la opinión de que las "multinacionales" son el resultado de los mercados "capitalistas", es decir, con un grado "bajo" de intervención coercitiva estatal. Pero, por ejemplo, para el liberal Peter G. Klein, por el contrario, lo típico es que las grandes firmas surjan precisamente donde los mercados sufren la intervención gubernamental, ya que los grandes conglomerados económicos suelen utilizar este poder estatal para provecho propio.

Pero en un mercado natural, la competencia externa e interna es tan fuerte que las relaciones sociales económicas (el mercado) suelen ser muy ágiles y atomizadas, caracterizadas por las Pymes que se crean y desaparecen rápidamente.

Otro ejemplo. Sin duda la propiedad privada es un derecho natural inviolable. No obstante, algunos utilizan al Estado para que, coercitivamente, les garantice el "derecho de propiedad" sobre lo que arbitrariamente consideran suyo. Un tema crítico es la de la "propiedad intelectual", que ha llegado a producir casos tan ridículos como el del primer inventor que se quedó sin la "propiedad intelectual" por haber llegado tarde a la oficina estatal de registro. Así es como el hombre más rico del planeta tiene una fortuna absurdamente elevada, gracias que abusa del supuesto "derecho de propiedad intelectual".

Con tanta interferencia del Estado actuando de manera coactiva en el mercado global, a favor de los fuertes, el resultado es que, según el Instituto Mundial para la Investigación de Desarrollo de la Universidad, perteneciente a la ONU, el 85% de los activos totales del mundo está en manos del 10% de la población total mundial, mientras que la mitad más pobre es solo dueña del 1% de la riqueza global.

En 2000, la riqueza se valoró en el mundo en US$ 20 mil 500 per cápita. En Estados Unidos, la media fue de US$ 144 mil 000; en Japón, US$181 mil 000; pero, en India, bajaba a US$ mil 100. Estados Unidos, con solo el 6% de la población mundial, controla el 34% de la riqueza global. Aunque lo más escandaloso es ver cómo la brecha entre ricos y pobres aumenta en los países donde los estados son más "activos". Prueba al canto, en la Argentina gobernada por "progresistas": el 10% más rico tiene ingresos 35 veces superiores al 10% más pobre de su población.

Claro que esta violencia es un bumerang. La distancia tan radical entre ricos y pobres provoca tensiones (políticas y delictivas) al punto que, como confesó un multimillonario brasilero, lo peor de vivir con tanto dinero son los 25 guardaespaldas que lo acompañan permanentemente.