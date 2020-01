En Serbia todo gira alrededor de Mladic

PRÓFUGO.

Parece que de nuevo la vida política en Serbia gira sólo en torno al ex general serbobosnio Ratko Mladic, buscado por la ONU. De su captura dependen las negociaciones sobre la asociación con la Unión Europea (UE) y con ello el futuro de este país de los Balcanes. Por tanto, no sorprende que no sólo los periodistas sigan atentos todas y cada una de las declaraciones oficiales y encuentren de vez en cuando algo que en realidad no existe.

De este modo se podría explicar la oleada de informaciones sobre la captura, ya realizada o inminente, del acusado de crímenes de guerra. Primero fue el asesor del gobierno, Vladeta Jankovic, quien dijo que el caso Mladic se solucionaría "con la mayor brevedad posible". La decisión política ya se ha tomado y ahora sólo se trata de las cuestiones "técnicas", afirmó.

Un poco más tarde, el inspector jefe en el Ministerio del Interior, Vladimir Bozovic, dijo que la colaboración con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia terminará "muy pronto y con mucho éxito". Estos comentarios motivaron las más audaces especulaciones en torno a la acción policial contra Mladic. En un primer lugar se decía que el ex general había sido capturado en el centro de Belgrado, después en un suburbio y posteriormente que estaba escondido en la montaña de Cer.

En los últimos días crecían los rumores de todo tipo sobre el ex general de 62 años. Su escondite había sido localizado, se decía, pero ahora este pedía millones de euros por su entrega "voluntaria". Se suponía que Belgrado quería convencerle de que se entregara a las autoridades de la parte bosnia de Serbia y que desde allí volara a La Haya, para que no pareciera que se había refugiado en Serbia. Varios psicólogos advertían de que era incapacitado mental y señalaban que podría suicidarse.

La constante presión que ejercen la UE y la fiscal jefe del tribunal de la ONU en La Haya, Carla del Ponte, obligó al primer ministro Vojislav Kostunica y a su coalición nacionalconservadora a tomar finalmente la decisión "política" para la solución del caso Mladic. Y es que desde el fin de la soberanía de Slobodan Milósevic, en otoño de 2000, los partidos democráticos que llegaron al poder no se ponen de acuerdo en cómo actuar con respecto al acusado. En 2001, Kostunica llegó incluso a abandonar el gobierno de Zoran Djinjic, asesinado en 2003, porque este había entregado a Milósevic a La Haya.

En aquella época se llamó "traición", y tanto Kostunica como sus seguidores expresaban las voces de una gran parte de serbios, para los que Mladic es un héroe y defensor de Serbia. Para otros, una proporción mucho más pequeña, el ex general simboliza la desgracia y es un obstáculo para el acercamiento a la Unión Europea.

Ahora, la policía, los servicios secretos y el Ejército han recibido la orden de encontrar al prófugo. El ministro de Defensa, Zoran Stankovic, que anteriormente mantuvo amistad con Mladic según fuentes propias, ha amenazado incluso con retirarse si no se logra arrestar al acusado.

Hace poco el Ejército tuvo que reconocer que había protegido a su camarada hasta 2002. Después, esta protección llegó a su fin, según afirman los oficiales y muchas otras personas en Serbia, pero el tribunal de la ONU no se fía. "Mladic está en Serbia", repitió Del Ponte.

Entre tanto se han abierto diligencias contra unos 50 oficiales retirados y en activo por prestar ayuda al prófugo, y algunos de ellos han sido encarcelados.

DPA