Suecia rechaza lecciones de justicia

[CASO ASSANGE]

Es irónico que Julian Assange viniera a Suecia en agosto de 2010 en busca del cobijo de un sistema judicial del que ahora huye con tantísimo empeño. El australiano viajó a Estocolmo con la vista puesta en que sus garantistas leyes de libertad de prensa neutralizaran cualquier intento de persecución a Wikileaks, que acababa de publicar miles de documentos secretos sobre la guerra de Afganistán y se preparaba para la gran exclusiva: 250 mil cables que permitieron husmear en los entresijos de la diplomacia estadounidense.

Dos mujeres a las que conoció y con las que intimó durante su estancia le acabaron denunciando por delitos sexuales. Con tal de no regresar a Suecia para ser interrogado por la fiscalía se ha metido en un lío jurídico mayúsculo –con Reino Unido, Suecia y Ecuador implicados– que lo tiene atrapado. El pirata informático, convertido en divulgador de información secreta o incómoda para los poderosos, insiste en que, tras la reclamación judicial sueca, se esconde el peligro de ser extraditado a Estados Unidos.

En este punto, Assange es un sospechoso. No existe una acusación formal, existen sospechas por violación en la modalidad menos grave, dos delitos de abusos sexuales y uno de coerción ilegal. En Suecia, no se debate si hubo violación o no; si es culpable o inocente.

Lo mismo da preguntar a expertos en leyes, a periodistas o a transeúntes que pasean entre los canales aprovechando los últimos resquicios de verano antes de que el invierno caiga como una losa. La respuesta es casi idéntica: “Lo dirá el tribunal”. Pronto queda claro que aquí la confianza en la justicia, a diferencia de lo que ocurre en muchos países, es si no absoluta, casi absoluta. En Suecia, primer clasificado en derechos fundamentales entre 66 países en el Rule of Law Index 2011 (índice del estado de derecho), las críticas de Ecuador a la fiscalía sentaron como un tiro. El embajador sudamericano fue llamado a consultas.

Ningún experto sueco osa decir que el riesgo sea inexistente, pero recalcan con múltiples argumentos que es mínimo. “La legislación sueca prohíbe extraditar a ningún acusado que corra el riesgo de ser ejecutado”, recuerda la portavoz de Exteriores, Liv Duvhamm.

Assange y su abogado, Baltasar Garzón, piden garantías a Suecia de que no aceptará una petición estadounidense de extradición. Pero esa reclamación no existe ahora. Estados Unidos no lo persigue, al menos públicamente. Por el momento. Se supone que si Washington lo acusa será por un delito de espionaje o similar. Ahí se toparía con la ley sueca. Explica Mark Klamberg, doctor en derecho internacional público en la Universidad de Estocolmo, que la legislación prohíbe las extradiciones por actividades que en Suecia se consideran delitos puramente militares o políticos. “El espionaje aquí, según la jurisprudencia sueca, es un delito político”, recalca Pal Wrange, otro experto en la materia de la universidad capitalina.

Si Assange llegara a poner el pie en Suecia y Estados Unidos lo reclamara, el Tribunal Supremo sueco analizaría los fundamentos de la petición. Pero no siempre tiene la última palabra.

El director de la división de casos criminales y cooperación judicial internacional del Ministerio de Justicia, Ulf Wallentheim, detalla que, “si el alto tribunal ve obstáculos legales, su decisión es vinculante para el Gobierno”. Es decir, no habría entrega. Pero si no halla impedimento, “el Gobierno aún tiene la oportunidad de decir sí o no”.

¿Por qué rayos, si tan interesado está Washington, no le ha pedido directamente a Londres la entrega del creador de Wikileaks? Es una pregunta que sobrevuela el país. “Si esto es una conspiración, habría sido más fácil pedir su extradición desde Reino Unido”, asegura Klamberg porque, explica, Reino Unido también debería dar el visto bueno a la entrega de Assange de Suecia a Estados Unidos. Preguntas y respuestas repletas de condicionales. En eso se parecen a los ejercicios que el profesor Klamberg pone a sus alumnos de derecho internacional. “Son escenarios muy teóricos. Y los políticos no deben tomar decisiones en función de ellos”, insiste.

Los partidarios de Assange han utilizado como argumento de la complicidad sueca con Washington el caso de dos solicitantes de asilo egipcios sospechosos de terrorismo que Estocolmo entregó a la CIA en 2001. “Aquello fue todo ajeno al sistema judicial”, recuerda Klamberg. “Fue algo bastante único, un error garrafal”, según Wrange. Suecia fue condenada en la ONU, indemnizó a Ahmed Agiza y a Mohamed al Zeri con 3 millones de coronas (449 mil dólares) a cada uno y el mes pasado dio la residencia al primero.