No todo es color de rosa

LO MALO Y LO BUENO.

Llegamos al fin de un ejercicio y el inicio de otro. Es el momento de pasar raya. Es la hora de balances y pronósticos. Las cifras económicas son buenas para casi todo el mundo. Varios motores en funcionamiento – EU, China , India– arrastran favorablemente al resto. Las perspectivas para el 2007 se mantendrán en esa línea; son auspiciosas. Es lo que todos predicen; con matices, sí, pero con escasas disidencias.

En materia de libertad de prensa también, al pasar raya, hay coincidencias, pero con otro signo. El 2006 fue un año que marcó el récord en materia de asesinatos de periodistas: a nivel mundial y hemisférico. Lo dicen la WAN (Asociación Mundial de Periódicos), Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección de Periodistas, la SIP.

Pero no es solo eso, hay otros síntomas y hechos tan graves como esa ola de crímenes e, incluso, en cierto sentido, más preocupantes en lo que hace al derecho a la información de la gente; el de todos y cada uno de los ciudadanos. El asesinato de un periodista es un acto repugnante en sí mismo y por su motivación: impedir que informe y que la gente reciba su información. Pero por cada colega muerto hay decenas de periodistas dispuestos a ocupar su lugar y a difundir lo que él tenía en su notas, lo que él había investigado, lo que había descubierto. Paralelamente, en otro plano y no en esa forma flagrante, pero quizás con mayor efectividad en sus fines, se han incrementado y han proliferado mecanismos, normas y prácticas que recortan y reducen el menú informativo, limitando a los ciudadanos en su derecho a saber lo que pasa y en particular lo que hacen los gobernantes.

El poder, cada vez menos dividido y menos equilibrado –por más que le pese al barón de Montesquieu– utiliza innumerables vías y variados instrumentos para coartar ese derecho de los ciudadanos: a través de leyes restrictivas, obstaculizando el acceso a la información pública, con sentencias judiciales contrarias a la libertad de prensa y limitantes de la actividad periodística en el marco de una especie de doctrina antiderecho a la información o por la vía de decisiones administrativas arbitrarias y discriminatorias ya sea en la distribución de la publicidad y crédito oficial o en la actuación (presión) de las oficinas fiscales o meramente mediante llamadas telefónicas, veladas amenazas personales y señalamientos públicos a medios y periodistas desde las jefaturas de Estado.

A todo eso hay que sumarle que en el año que finaliza se ha acentuado el retroceso en materia de vigencia de la libertad de prensa en EU, el que otrora fuera uno de los lideres en esa materia y cuya Primera Enmienda y sus sentencias judiciales eran ejemplo, punto de apoyo y solidos fundamentos para la defensa de la libertad de expresión.

Mientras tanto Fidel y Cuba, uno de los cinco países del mundo donde hay menos libertad de prensa, resurgen como líder y como ejemplo para varios presidentes latinoamericanos, la mayoría de los cuales, sin llegar a los extremos cubanos, ya ha "mostrado la hilacha" en cuanto a la aversión que les provoca el periodismo independiente.

Y quizás lo más preocupante es que esto sucede mientras paralelamente crecen las economías, baja la desocupación, se cancelan deudas, hay superávits fiscales, como contradiciendo aquello de que a más libertad mayor desarrollo económico.

Y seguramente es así, pero a la larga. Aparentemente no siempre se da a la corta. Por lo menos en lo que hace a Latinoamérica. Los buenos números parecen que disimulan y hacen menos visibles los atropellos, las limitaciones a las libertades, el avasallamiento con el título de "reforma" de las constituciones y el irrespeto de las leyes. Mucha gente agobiada por sus necesidades es lógico que sacrifique determinados valores ante soluciones a su problemas de superviviencia y económicos y es comprensible que pueda ser engañada hasta por la vía de un burdo , demagógico y transitorio asistencialismo.Es muy explicable incluso, hasta que muchos se olviden, lamentablemente, que también a fines de los 70 y principios de 80 habían buenos números con ausencia de libertades en países como Chile, Uruguay y Argentina.