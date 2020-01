Un conflicto sin fin

ARGENTINA.

¿Será cierto que cada país tiene los conflictos que se merece? Desde hace casi tres meses, el contencioso entre el Gobierno Nacional y los productores rurales mantiene a la Argentina en una situación que irónicamente podría caracterizarse como de esquizofrenia estructural, me refiero a la situación de parálisis total a través de la movilización permanente. El país se ha convertido en un caos, que si no nos constara que es el resultado de una bola de nieve hecha de múltiples y mutuas torpezas, se diría que ha sido pacientemente organizado. En todo caso algo de ello habrá, ya que como afirmaba el dramaturgo y periodista brasilero Nelson Rodrígues, "el subdesarrollo no se improvisa, es una obra de siglos".

No es poco lo que está en juego explícitamente y es enorme lo que está en juego implícitamente. Mucho dinero en el primer caso y un determinado modelo de acumulación para muchos años en el segundo. Para comenzar el conflicto se ha generado a raíz de la introducción a partir del 11 de marzo por parte del Gobierno, de retenciones móviles (léase una tasa impositiva que varía con la variación de precios de los productos) principalmente a la exportación de soja, un cultivo que amenaza literalmente con cubrir el país y transformarnos en importadores del resto de los productos alimenticios. No es poco el tamaño de la torta en disputa que alcanza la cifra de mil 500 millones de dólares.

Pero paradójicamente, a pesar de existir un amplísimo consenso sobre la legitimidad de un instrumento como las retenciones para mejorar la distribución del ingreso, la ceguera y arrogancia del Gobierno están llevando el humor social a lugares diversos de aquellos donde debería estar si fuera guiado por la simple racionalidad. Una explicación, no excluyente, a la desmesura y duración del conflicto es que el tono, de uno y otro bando, hace mucho tiempo que no permite que se escuchen los contenidos. Los cruces verbales que avanzan en proporción geométrica en agresividad, han logrado comportamientos inexplicables de uno y otro lado del conflicto.

El campo argentino posee una altísima heterogeneidad, que se manifiesta en la existencia de cuatro representaciones gremiales corporativas de naturaleza radicalmente diversa. Desde la más que centenaria, oligárquica y por qué no decirlo claramente, golpista Sociedad Rural Argentina, que representa a los latifundios y al capital más concentrado de la pampa húmeda, hasta la Federación Agraria Argentina, que representa a los pequeños y medianos productores, víctimas como pocos del salvaje liberalismo de la década de 1990, durante los tres meses del conflicto se han mantenido sorprendentemente unidos.

El Gobierno por su parte no atina a otra cosa que no sea una tan ridícula cuanto peligrosa huida hacia delante. A cada demostración de fuerza de productores rurales, que peligrosamente se parecen a una fuerza de oposición política, el Gobierno responde con un hermetismo solo interrumpido por declaraciones de guerra que el Partido Justicialista, reconstruido hoy bajo el puño de fierro del ex (pocos son los que se toman hoy en serio ese prefijo) Kirchner, ordena emitir con intensidad variable.

El problema es que en la Argentina, la legitimidad de los votos no coincide necesariamente con el tiempo de mandato para el que fueron expresados. En este país, rige un extraño y sui generis parlamentarismo de hecho que coloca al partido de gobierno en la antesala del ostracismo, cuando este pierde su mayoría parlamentaria.

Mientras se escriben estas líneas el Gobierno deja filtrar la inminencia de decisiones de carácter unilateral que podrían desatar finalmente los nudos del conflicto. La historia es prodiga en ejemplos del carácter efímero de soluciones supuestamente beneficiosas que incluyen altas cuotas de gratuita humillación. Tal vez sea cierto también, que cada país arriba a las soluciones que se merece. En todo caso, nada parece que concluirá en estos días.