La generosidad de Chávez

COSTOS POLÍTICOS.

Al tiempo que Venezuela pierde posiciones entre las economías del orbe, ocupa el puesto 28 entre 29 países latinoamericanos, y su inflación acumulada de 13.6 % es la mayor del continente, el teniente coronel sigue despilfarrando la riqueza nacional en el exterior alimentando a extremistas afines a su ideología y sustentando a sus aliados con préstamos multimillonarios. Chávez regala en América Latina más dinero que Estados Unidos. The Associated Press indicó que para 2007 prometió más de 8 mil 800 millones de dólares en donaciones y financiamientos, pero no se sabe con certeza cuánto dio realmente ni a dónde fue a parar el dinero.

La ayuda norteamericana, que se maneja con estrictos controles fiscales y objetivos específicos, es la que más aporta al BID y al Banco Mundial, los cuales entregan fondos a las naciones necesitadas y condonan habitualmente la deuda de los países más pobres como Bolivia, Nicaragua, Honduras, Guayana y Haití, a quienes les perdonaron el pago de 7 mil 500 millones de dólares en los últimos tres años.

Mientras el neocomunista bolivariano se afianza como jefe máximo de los incautos latinoamericanos, 25% de los 26 millones de venezolanos subsiste con menos de tres dólares diarios. Gran parte del capital distribuido en Latinoamérica es utilizado para sobornar a individuos con cierto liderazgo que no se vendieron inicialmente al chavismo. En Bolivia, el alcalde del pueblo de San Lorenzo, entre otros intendentes, recibió un cheque del embajador venezolano por 427 mil dólares para construir un nuevo mercado agrícola. La entrega se hizo sin condiciones, como si fuese un obsequio personal, pero en la política y en los negocios la factura, más temprano que tarde, les llega a todos, y Chávez recurrirá entonces a métodos coercitivos, legales o ilegales para recuperar sus inversiones con apariencia de donativos. A quien más entregó hasta el momento es a Kirchner, 5 mil 100 millones de dólares a cuenta de bonos del Estado, ante lo que el periódico Scotts News citó mordazmente: "Argentina es la mejor democracia que el dinero puede comprar".

La nueva propuesta continental chavista es el Banco del Sur. Como capital inicial piensa utilizar las reservas internacionales de Venezuela. Simultáneamente el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social venezolano se está expandiendo a Bolivia, Uruguay, Honduras, Guatemala, Haití y Nicaragua, brindando préstamos blandos. A los agricultores nicaragüenses les cobra sólo 5 % de interés, en comparación con el 35% que exige la banca privada.

Por si sus marionetas se desplomasen, y sus intereses político–económicos llegasen a tambalearse, el Stalin bananero importa asesinos del Medio Oriente y sostiene financieramente a delincuentes, mercenarios, piqueteros, políticos y militares de baja ralea con quienes está conformando células que le obedecen directamente, y serán usadas para cometer atentados terroristas, asesinatos, robos y secuestros, que desestabilizarán cualquier opción de gobierno ajeno al chavismo.

Al desbocado paso que anda el locuaz presidente, Venezuela pronto estará en la bancarrota. Los primeros en asumir las consecuencias serán sus ciudadanos, a quienes les elevará los impuestos. Con sus hermanos árabes subirá el valor del petróleo. Exigirá mayor participación y control en las compañías en las que está de socio. Nacionalizará lo que tenga a su alcance, comenzando por los bancos españoles, continuará con las empresas rentables, y por último, para consolidar su poderío sobre sus colonias, es probable que emplee la fuerza militar, como amenaza cuando intenta defender al cada día más débil Morales, que es su adquisición más importante. 2008 se perfila como un año de peligrosos conflictos.