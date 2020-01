La incertidumbre boliviana

INGOBERNABILIDAD.

¿Cuándo un país no es gobernable? Cuando la cantidad de "energía" política es mayor que la que su sistema institucional puede digerir. Parecería que Bolivia ha cruzado ese umbral.

La solución tradicional a ese tipo de crisis era un golpe militar, dentro del clásico esquema de América Latina: civiles alternando con militares el poder. Pero el fin de la guerra fría enterró ese sistema "binario". El sustituto es una sucesión de provisionalidades.

Es un tributo a su serenidad de hombre de Estado, el que Mesa haya subsistido 20 meses. De 1985 al 2003, la gobernabilidad fue proveída por un sistema tripartito, compuesto por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que permitió poner orden macroeconómico y un crecimiento modesto, aunque los problemas estructurales del país siguieron. En octubre del 2003 eso colapsó. Desde entonces, Mesa gobernó sostenido por el vacío.

Probablemente la causa de la ingobernabilidad sea que coexisten dos países: el Occidente altiplánico y el Oriente de los llanos, el mundo "colla" y el mundo "camba". En 1950 el 8% de la población residía en este último, y hoy aproximadamente un tercio. Muchos "cambas" de hoy son recientes emigrantes "collas". El oriente representa casi el 40% de la recaudación fiscal y la mitad de las exportaciones.

Lo absurdo de la crisis es que el gas permitiría a Bolivia pasar a ser un país de renta media. Probablemente triplicar sus exportaciones. Mesa había articulado una visión que aspiraba a combinar los derechos nacionales con la racionalidad económica. Ahora podría perderse esa oportunidad. En nombre del pueblo, los líderes radicales condenan a la miseria a sus conciudadanos.

Evo Morales (del MAS) probablemente es uno de los responsables principales. Pero el gas boliviano forma parte de un juego más complejo: el poder energético sudamericano. Me pregunto cuál es la influencia real de Hugo Chávez en Bolivia.

Las elites cruceñas son también responsables de la crisis. Desde el 2003, he ido a Bolivia más de 20 veces. En el altiplano, por televisión, podía verse que junto con las promesas del país, subsistían rezagos de cultura política arcaica. En Santa Cruz se apreciaba algo distinto: una deserción del país.

¿Es Bolivia un "Estado fallido" o se encamina a serlo? ¿Se balcanizará? La experiencia histórica muestra, con pocas excepciones, que las naciones mediterráneas, encerradas, tienen mayores dificultades para desarrollarse. En China, por ejemplo, las zonas desarrolladas son las de la costa del Pacífico. En cambio, la meseta pegada al Tíbet, se ha quedado atrás.

Junto con altos "costos de transacción" al comercio y al desarrollo, las naciones encerradas parecen desarrollar culturas políticas más arcaicas y facciosas. Por eso los países vecinos más grandes deben crear plataformas "de salida", que ayuden a la gobernabilidad y el desarrollo. En mi opinión, Brasil y Perú deberían haberlas organizado.

¿Qué va a pasar? El nuevo presidente provisional solo tiene mandato para realizar elecciones. ¿Qué ocurrirá en estas? Creo que Evo Morales no será Presidente de Bolivia. De hecho, en las últimas elecciones municipales el MAS no logró ganar en ninguna ciudad importante. Es mucho más probable que gane el ex presidente Quiroga o algunos de los líderes regionales exitosos, como los alcaldes de La Paz o el Alto.

Bolivia tiene que encontrarse a ella misma, y decidir qué país quiere ser. Un desafío que le ha ocurrido antes. En el XIX, con el sueño de la Confederación con el Perú. A principios del XX, con la aparición del estaño, del que no le quedó demasiado. Más tarde, con la absurda guerra del Chaco, de la que salió mutilada, y que generó una profunda reacción nacionalista, que desembocó en la revolución de 1952 del MNR. Al término de la larga hegemonía de este, con el sistema tripartito entre 1985 y 2003. Ahora debe asegurar, incluso, su propia perdurabilidad como nación identificable. ¿Cómo mantenerse unida, a la vez que distribuyendo poder y rentas "federativamente"? ¿Cómo romper el aislamiento, no a través de la imposible venganza de las armas, sino por el comercio y el tráfico de energía?

Carlos Mesa era sin duda el hombre para hacer algo inteligente en esta situación, pero su país no lo acompañó. Para Perú, su salida es una calamidad. Pero lo es todavía más para Bolivia. Porque Mesa era un faro de racionalidad, de decencia, en medio del extravío. (Firmas Press)