ATENTADO A LA LIBERTAD .

Sergio Muñoz BataConsternado por las posibles consecuencias sociales de la intolerancia maccartista en los años 50, el legendario periodista Edgar R. Murrow enfrentó a su adversario con un argumento contundente: "Lo que distingue a una sociedad libre de otras que no lo son es la existencia de una rama judicial independiente y de una prensa libre".

En una frase afortunada, Murrow compendiaba las dos garantías centrales de cualquier sistema democrático. La incuestionable facultad de un Poder Judicial independiente y suficientemente poderoso para fijarle límites a los dos poderes paralelos, el Ejecutivo y el Legislativo. Y la constante observancia de la garantía constitucional que le permite a la prensa libertad irrestricta para que pueda cumplir con su trabajo de informar, denunciar y criticar las acciones del gobierno.

En democracia, la prensa y los tribunales cumplen sus respectivas funciones cuando sirven el interés público y acotan el poder de la autoridad. La censura, en cualquiera de sus formas, no es una opción democrática. Pero no resultaría exagerado afirmar que en los últimos años el mayor desafío que la prensa enfrenta en América Latina, después de la aniquilación física de periodistas, son los ataques a la libertad de prensa dentro de la legalidad constitucional, a través de leyes obsoletas como las de desacato o insulto a la autoridad; con la encarcelación o la intimidación de periodistas por supuestas calumnias o injurias y por reacciones extremas de autoridades intolerantes a la crítica.

La semana pasada, en Venezuela, haciendo caso omiso a los llamamientos y protestas internacionales y nacionales, (el 70% de la opinión pública venezolana desaprueba la perversa decisión del Gobierno) Chávez y sus cómplices en el Tribunal Supremo de Justicia cerraron Radio Caracas Televisión sin razón y sin debido proceso.

Esta no es la primera ocasión en la que el opresivo gobierno de Chávez atenta contra la libertad de expresión. En la Venezuela de hoy se vive una realidad alterada. Desde que Chávez llegó por primera vez al poder en febrero de 1999, las cosas no son lo que parecen. Cómo si no, entender que Chávez intente convertir un acto de censura en un acto legitimo del Gobierno para democratizar la televisión.

Hay también en su forma de proceder un vano intento de cuidar las apariencias. No se excede, por ejemplo, mandando de inmediato al ejército a ocupar las instalaciones del canal porque le conviene que, acorralados, los directivos de RCTV apelen el vencimiento de la concesión ante el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando finalmente lo hace, es a peticion del tribunal.

Al tiempo que se censuraba a RCTV, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones anunciaba la renovación de su concesión a Venevisión, la cadena de Gustavo Cisneros que haciendo su análisis de costo/beneficio, sin recato alguno modificó su línea editorial y se deshizo de colaboradores y programas incómodos al régimen.

Y mientras esto sucede, Andrés Izarra, el presidente de Telesur, declara que en Venezuela se está democratizando la televisión y el ministro de Comunicación e Información, Willian Lara, anuncia que el Gobierno demandará a los medios de comunicación que digan que lo de Radio Caracas Televisión fue un cierre. "En Venezuela, dijo Lara, no se están cerrando medios. Eso es mentira. ¡Digan la verdad!", dijo, queriendo decir, "repitan nuestra verdad".

El autor es miembro del consejo editorial de ‘Los Angeles Times’