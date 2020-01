Una sombra se cierne sobre George Bush

SADDAM HUSSEIN.

Washington. -La alegría desatada tras la muerte de Saddam Hussein unió por un momento a los enconados enemigos Estados Unidos e Irán. El presidente norteamericano, George W. Bush, se refirió al final del ex dictador como un "hito en el camino hacia la democracia" en Irak y está planeando llevar al país mesopotámico más soldados y más ayuda económica para combatir el caos y la violencia en la era post Saddam. Pero las dudas sobre su éxito inmediato persisten.

El "impactante espectáculo" de su ahorcamiento -que ha quedado recogido en un video privado- servirá más bien para fortalecer la sangrienta oleada de violencia entre sunitas y chiitas en Irak, escribe el diario Los Angeles Times.

Entre tanto, el gobierno Bush intenta transmitir cada vez más la sensación de que, en el caso de Saddam, sólo ha asumido el papel de observador. Antes de la ejecución, a las 21:00 horas locales, Bush ya se había ido a la cama en su rancho de Crawford, Texas, y fue informado a la mañana siguiente de las reacciones que la muerte del ex dictador provocó en todo el mundo, señaló un portavoz de la Casa Blanca. El presidente norteamericano manifestó estar satisfecho con la culminación del proceso judicial iraquí y afirmó que se había hecho justicia.

No obstante, el rastro del gobierno estadounidense se deja ver en todas las actas del caso Saddam, hasta su misma muerte. La administración de Bush financió el tribunal especial, apoyó a la acusación, mantuvo bajo su custodia al ex dictador hasta conducirlo al patíbulo y trasladó su cadáver en avión a su ciudad natal, Tikrit.

Según el diario The New York Times, los representantes de Estados Unidos en Bagdad exigieron al gobierno iraquí antes de la ejecución que actuara conforme a la ley. "Con 150,000 soldados estadounidenses desplegados en Irak, parecía una ejecución patrocinada por Estados Unidos", dijo el ex asesor nacional de seguridad, Zbigniev Brzezinski.

Con la muerte de Saddam finaliza el conflicto entre el ex dictador iraquí y dos presidentes de la familia Bush. Después de que Estados Unidos suministrara armas a Saddam y lo apoyara en la guerra contra su enemigo común Irán, la paciencia se acabó tras la entrada de las tropas iraquíes en Kuwait. George H.W. Bush, padre del actual presidente, ordenó en 1991 la liberación de Kuwait, pero no derribó a Saddam. Su hijo, George W. Bush, invadió Irak en 2003 y puso fin a su tirana dictadura. Sin embargo, los argumentos de su guerra contra el terror -la existencia de armas de destrucción masiva y la vinculación de los iraquíes a la red terrorista Al Qaida- resultaron ser falsos.

Respecto a las perspectivas de futuro tras la muerte de Saddam, los estadounidenses se dividen entre dos líneas de pensamiento. Unos creen que ahora puede comenzar un nuevo capítulo de reconciliación nacional y mayor estabilidad. Después, la rebelión popular encabezada por sunitas y ex miembros del partido Baath se aplacará sin el liderazgo de Saddam y los sunitas pronto negociarán con los chiitas.

Sin embargo, la otra corriente se muestra escéptica. A los sunitas la ejecución de Saddam les puede parecer una prueba de que los chiitas actúan así con ellos, dijo el ex secretario de Defensa William Cohen a la emisora CNN. El experto en Cercano Oriente Vali Nasr opina por su parte que tras la muerte de Saddam es muy difícil que se pueda lograr la reconciliación en el corto plazo que quiere la administración de Bush. Para los rebeldes, un Saddam muerto como mártir podría ser más útil que la farsa televisada de un Saddam acusado ante el tribunal, señala la revista Time.