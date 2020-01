La tragedia del mal menor

PARADOJAS.

Todo fin de un año, sin desconocer el carácter arbitrario de cualquier corte histórico, es tiempo de balance, posible o necesario. En el caso de América Latina, parece existir una cierta desproporción entre el volumen y el carácter vertiginoso de los acontecimientos y la capacidad o predisposición para elaborar conclusiones, que sin dejar de ser tentativas y provisorias, sirvan para identificar tendencias que permitan orientarse en la maraña de la coyuntura. Tres situaciones de naturaleza bien diversa, parecen constituir el motor de las transformaciones que se suceden ante nuestros ojos: los calendarios electorales, el natural desarrollo de los conflictos institucionales y un tipo preocupante de polarización política que involucra a las instituciones del Estado. Si Chile y Bolivia son hoy casos del primer tipo y Uruguay como tradición y Brasil como novedad son ejemplo del segundo, Venezuela y Argentina pueden ser un buen ejemplo del tercer caso. Aún es prematuro saber dónde se ubicará Bolivia.

Tengo la impresión, que formas de polarización política, que exceden los límites de la racionalidad más elemental y que tienden a trasladarse a la sociedad, constituyen el hecho más significativo y al mismo tiempo más preocupante de la coyuntura latinoamericana. El fenómeno no es nuevo en la región y en ningún lugar está escrito que no pueda volver a repetirse. Si sucediera, tampoco es improbable que contradiciendo las "leyes" de la historia, volviera a repetirse como tragedia. En este contexto, cualquier reflexión serena sobre el tema no es ni lujo ni capricho. Aclaremos. No es la existencia de rumbos y proyectos de país divergentes lo que convierte en preocupante a la polarización política. Por el contrario, discrepancias de este tipo alimentan y fortalecen los procesos democráticos. Resulta tan obvio cuanto natural que los partidos de gobierno intenten conducir los destinos del país en la dirección que indica su proyecto político. Incluso cooptaciones y transformismos hacen parte, en los límites que solo gobierna la ética personal, de situaciones que poco o nada puede controlar el derecho. Sin embargo, cuando se ingresa en la lógica amigo-enemigo y se ponen en juego las instituciones del Estado, la polarización política primero como acción y luego como reacción, se convierte en un peligro para el barco en el que estamos.

A su vez, bueno es reconocer que muy diverso es el caso, de aquellos que en forma consciente y deliberada producto de una concepción instrumental de la democracia, utilizan y manipulan las instituciones del Estado como una táctica dirigida a la acumulación sin límites de poder personal, de otros que, de buena fe y habiendo padecido formas salvajes de corrupción y entrega de los recursos nacionales, aceptan la destrucción paulatina de ciertas formas de la democracia en aras de improbables proyectos mesiánicos de salvación nacional.

¿Hasta qué punto la cultura y práctica del mal menor en el corto plazo ha sido responsable de nuestras desgracias en el mediano plazo? En el largo poco importa, pues como decía Keynes, estamos todos muertos.

No por ser paradójico es menos cierto, que lo peor de ciertas formas de dominio político está precisamente en el tipo de oposición que engendran. ¿Cómo desmontar esta bomba de tiempo que amenaza con destruirnos sin reparar en la sutileza de averiguar de qué lado estamos? Renunciar de lado y lado en forma tajante a la cultura del mal menor y recuperar la cultura del diálogo, incluso y también como fin en si mismo, no parece ser condición suficiente para nada, aunque sea condición necesaria para todo. Reconozco que no es muy elegante, sobre todo para la etiqueta de fin de año, pero no me parece ocioso terminar este 2005 reconociendo que es mejor tener mal aliento, que no tener aliento.