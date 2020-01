Casi un siglo de pelea: el caso Emiliani

Los reclamos de la Panama Railroad Company no son recientes. Ya para el año 1912 se ventilaba ante la Corte del Tercer Distrito Judicial de la Zona del Canal una demanda interpuesta por la compañía en contra de Romano Emiliani y otros, en la que se disputaba el título de propiedad de ciertas tierras en Coco Solo, La Margarita y El Potrero, entre las cuales se encontraban unas 700 hectáreas cuya titularidad se atribuía Emiliani.

No obstante, el proceder de la familia Emiliani es diferente y no debe confundirse con las actuales acciones judiciales —y también extrajudiciales— de la Panama Railroad Company.

En diciembre de 1914 —casi dos años después de recibir la demanda interpuesta por la Panama Railroad Company—, Romano Emiliani solicitó una indemnización por haber sido despojado de tierras tomadas por el Gobierno de Estados Unidos, como consecuencia de una orden de desalojo dictada por el entonces presidente William Taft, en diciembre de 1912.

En julio de 1918, una comisión mixta fijó en 9 mil 250 dólares el monto de la indemnización a pagarle a Emiliani. La suma fue rechazada por éste, ya que consideraba que no era justa.

Posteriormente, en febrero de 1921, la Corte Distrital de Estados Unidos para la Zona del Canal decidió el litigio entre Panama Railroad Company y Romano Emiliani a favor de éste, pero el tema de la indemnización seguía pendiente.

Por ello, Emiliani acudió a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la cual, tras evaluar el caso, emitió el proyecto de Ley No. 5295 del 5 de enero de 1942, que confería jurisdicción para fallar la reclamación de Emiliani a la Corte Distrital para la Zona del Canal. No obstante, el proyecto de Ley no fue aprobado por Franklin Delano Roosevelt, porque —según el entonces presidente estadounidense— el tratado Hay-Bunau Varilla, en su artículo VI, estipula que la indemnización fijada por la comisión mixta en cuanto a daños causados a los dueños de las tierras privadas afectadas por la construcción del Canal, es definitiva.

Roosevelt agregó que el fallo de la Corte Distrital para la Zona del Canal que adjudica a Emiliani el título sobre las casi 700 hectáreas de tierra fue dictado en una moción de rebeldía presentada por Emiliani.

En consecuencia, el 18 de agosto de 1995, Antonio Stanziola Emiliani y Geraldine Emiliani de Bazán, descendientes de Romano Emiliani, interpusieron demanda ordinaria contra el Estado panameño en reclamo de una indemnización de poco más de 230.7 millones de dólares.

Posteriormente, el 15 de septiembre de 1999, la demanda fue corregida, y el monto de la indemnización fue elevado a 350 millones de dólares. Según Antonio Stanziola De Obaldía, bisnieto de Romano Emiliani, esa cantidad corresponde a los avalúos que maneja la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI).

La demanda está actualmente en el Juzgado II de Circuito Civil de la provincia de Colón.