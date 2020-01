Las más sonadas del 2004

Darle el título de "canción del año" a un solo tema sería imposible, pero hay algunas que sonaron más, otras menos.

Por suerte, hay quienes se encargan de que esto suceda y son quienes ayudan a señalar lo que estuvo "más pega’o" en el 2004.

No podemos dudar que fue el año de Quítate tú pa’ ponerme yo, de los 12 discípulos. Sonó a tal punto que yo, que no escucho reggae, me aprendí el coro.

Fue la canción que abrió el camino para que el ‘reggaetón’ sonara en radioemisoras de pop que, de ser otro el caso, nunca hubieran puesto el género dentro de la programación regular.

También de Puerto Rico nos llegó La Batidora, de Don Omar, una canción que hasta nuestros músicos nacionales han tocado en vivo.

Para los bailadores hubo de todo; Pa’ la cama voy de Ivy Queen, No podrás olvidarme de El Comando Tiburón, Candela de Kandela, Shark Around de Andy Vals y Si pudiera estar con ella de Jimmy Bad Boy y El Chombo, Las Avispas de Juan Luis Guerra, No necesito de Olga Tañón, Que levante la mano de Joseph Fonseca y Tengo ganas de Víctor Manuelle, fueron las más bailadas en las discotecas.

En Latinoamérica, Franco de Vita presentó uno de sus mejores trabajos, Stop, que incluye "Tú de qué vas" y "Si la ves", pero fueron los mexicanos los más populares. Paulina Rubio tuvo un regreso triunfal con su disco Pau-Latina, del cual Te quise tanto, Algo tienes y Dame otro tequila han sido explosivas. De igual manera, Julieta Venegas puso en los primeros lugares su canción "Lento" del disco Sí, mientras que Café Tacuba mostró su lado romántico con Eres, al igual que Aleks Syntek con "Te soñé", que forma parte de su disco Mundo Lite que también incluye el éxito "Duele el amor", a dúo con Ana Torroja.

Hablan los expertos

Arturo Illueca, jefe de programación de Los 40 Principales, indica que si de popularidad se trata, el crédito se lo lleva Juanes.

"La número 1 es de Juanes, Nada valgo sin tu amor, que estuvo nueve semanas en el primer lugar de nuestro conteo. De todas las producciones que salieron este año, Mi sangre es uno de los mejores trabajos, ya que hay de todo un poco", afirma Illueca.

En inglés, Hey Ya de Outkast, Hey Mama de Black Eyed Peas, Burn y My Boo (con Alicia Keys) de Usher los colocaron entre los favoritos.

Regresó Avril Lavigne con My happy ending, The Cure con The End of the World y U2 con Vertigo, que aún suena con fuerza.

Flor Núñez, de Radio Mix, indica que de lo más "solicitado en mi espacio la que considero es She will be loved de Maroon 5. Buen estilo, no creo que su música le desagrade a nadie, es algo fresco".

A nivel personal, Núñez considera que las mejores fueron All of this de Blink con Robert Smith (The Cure), el cover de Behind Blue Eyes que hizo Limp Bizkit y Where are we running de Lenny Kravitz.

Ashlee Simpson empezó con el pie derecho con Pieces of Me, al igual que Evanescence con Bring Me to Life, Going Under y My Immortal.

De acuerdo con Gusi Lombana, de Los 40 Principales, "probablemente fue el año de Hilary Duff y de Belinda".

Duff tuvo cuatro canciones sonando simultáneamente en radio, Our lips are sealed, Come clean, So Yesterday y Fly, mientras que Belinda no sólo llenó completamente dos conciertos, sino que Boba Niña Nice, Lo siento y Angel fueron verdaderos himnos para las niñas y adolescentes.

Gusi agrega que "fue un año pop, porque grupos estilo Greenday pegaron pero no hicieron tanta bulla como los artistas pop y esto no solo en Panamá, Hilary Duff y Belinda son fenómenos mundiales".

Del patio

De Panamá, las más pegadas fueron Sick of It de Cage9 y Señor Loop llega al Sarao y se roba tu pareja de Señor Loop, aunque Y ahora qué y Ven de Edwin Benítez sonaron mucho a principios del 2004.