10 contenidos imperdibles en Netflix

Con medio mundo encerrado por el coronavirus, Netflix ha alcanzado esta semana rendimientos históricos en el mercado de valores y se consolida como una de las principales alternativas de entretenimiento.

La plataforma, reacia a compartir cifras de su audiencia, cuenta con películas y series imprescindibles. A continuación, una lista con 10 recomendaciones.

•Breaking Bad. Parece mentira, pero la que es catalogada como la mejor serie de la historia, aún no seduce a la gran masa, como sí lo hicieron otras producciones más populares, como Friends, Lost o Game of Thrones. Cuenta cómo Walter White, un aburrido profesor de química, incursiona en el mundo del tráfico de drogas. Después de cuatro o cinco capítulos, no hay retorno.

•El viaje de Shihiro. Es la obra cumbre del director Hayao Miyazaki. La versión japonesa de las aventuras de Aureliano Buendía y el resto de personajes del Macondo de Gabriel García Márquez.

•Blade Runner. Indiana Jones y Han Solo no son los únicos grandes personajes de Harrison Ford. También lo es Rick Deckard, en Blade Runner del director Ridley Scott. Es, para muchos conocedores, la mejor historia de ciencia ficción.

•The Big Short. Protagonizada por Christian Bale, Brad Pitt, Steve Carell y Ryan Gosling, se trata de la mejor producción que abordó la crisis financiera de 2008.

•Pulp Fiction. Es la más exitosa película del director Quentin Tarantino y una de las historias de culto más consagradas. Obtuvo el premio Oscar en 1995 por mejor guión original.

•The Social Network. Fue la mejor película de 2010, aunque los premios hayan sido ese año para The King’s Speech. Una historia sobre la ambición y soledad.

•Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Este film de 2004 combina romance, drama y ciencia ficción. Considerada como la película romántica de su década.

•BoJack Horseman. Es una de las grandes series ignoradas por el público masivo. Sigue a BoJack, un caballo antropomorfo que intenta encontrar el sentido de la vida mientras se estrella una y otra vez en su camino.

•El padrino. Una de la mejores, si no la mejor película de todos los tiempos. Si aún no la ha visto, llegó el momento. Lo negativo es que Netflix ya no cuenta con la segunda parte, que es aún mejor.

•Perdida. A cargo de David Fincher, es una atrapante historia de misterio en la que se aborda la desaparición de Amy, con su esposo como principal sospechoso.