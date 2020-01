VíA RáPIDA

REUNIÓN. Centenares de amigos, parientes y admiradores de Etta James se reunieron el pasado sábado en una iglesia de la zona de Los Ángeles para recordar a la legendaria cantante que falleció el 20 de enero. Diversas personalidades del espectáculo asistieron al funeral de la artista del género musical rhythm and blues, en tanto que Stevie Wonder cantó en el coro y Christina Aguilera interpretó At Last, que hizo famosa a James.