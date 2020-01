Chastain, favorita para los Oscar

Hace dos años era una actriz desconocida. Hoy, Jessica Chastain es un rostro imprescindible del mejor cine y, tras demostrar su talento en Take Shelter o The Tree of Life, llega a 2013 con una interpretación que la ha situado como favorita para los Oscar, en Zero dark thirty.

Su papel de Maya, agente de la CIA que lidera un grupo especial a la caza de Osama bin Laden, le proporcionó el premio de National Board of Review y nominaciones a los Globos de Oro, los SAG (Sindicato de Actores de EU), los Critics Choice, los Satellite Awards y galardones de críticos de Nueva York, Washington y San Diego.