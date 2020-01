Contraseñas más seguras

Tras la noticia de que ciberpiratas rusos recolectaron cerca de mil 200 millones de combinaciones de usuario y contraseña, es momento para revisar la seguridad en internet. Si existe razón para creer que su información personal podría estar comprometida, cambie las contraseñas y cerciórese de que la nueva sea segura. Aquí hay siete maneras de reforzarla:

- Haga una contraseña larga. La longitud mínima recomendada es de ocho caracteres, pero 14 es mejor y 25 mucho mejor.

-Use combinaciones de letras y números, de mayúsculas y minúsculas, y de signos, como el de interrogación.

-Evite palabras que estén en diccionarios, aun si incluye números y símbolos. Hay programas que pueden descifrar contraseñas cotejando bases de datos y palabras conocidas. Un truco es añadir números a la mitad de una palabra. Otro es pensar en una frase y usar solo la primera letra de cada palabra.

-Sustituya caracteres. Por ejemplo, usar el número cero en lugar de la letra O, o remplazar la S con $.

- Evite usar palabras fáciles de adivinar, aun si no están en el diccionario. No use su nombre, el de su compañía o de su ciudad, por ejemplo. Evite nombres de mascotas y familiares también, así como cosas que pueden averiguarse, como el día de su cumpleaños o el código postal.

-Nunca use la misma contraseña en más de un lugar, aunque hay dos excepciones. Está bien usar contraseñas sencillas y repetirlas en sitios que requieren registrarse para, digamos, leer la historia completa en un portal noticioso, siempre y cuando la contraseña no permita acceso a funciones que involucren tarjetas de crédito.

-Algunos servicios como Gmail dan la opción de usar dos contraseñas cuando se usa un dispositivo por primera vez. El servicio envía un mensaje de texto con un código de seis dígitos a su teléfono cuando trata de entrar en Gmail desde un dispositivo desconocido. Esto permite entrar y el código expira después. Los ciberpiratas no podrán entrar en la cuenta a menos que tengan su teléfono.