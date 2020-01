Cuerdas de Armenia

E s la primera vez que la guitarrista armenia Gohar Vardanyan está en Panamá para presentarse en el IX Encuentro Internacional de Guitarra, en el que debutará mañana domingo 1 de julio a las 5:00 p.m. en el Teatro Nacional, igualmente estará el miércoles 4 y jueves 5 en el mismo lugar, a las 8:00 p.m.

También estarán mañana interpretando la española Carmen María Ros, la costarricense Judith De la Asunción y el grupo panameño Mujeres como ellas. “Será divertido, un concierto variado y mezclado, en el que cada intérprete tocará un poco de todo y será muy entretenido para la audiencia”, dice.

“Mi repertorio está compuesto por piezas de compositores españoles, una composición húngara, el concierto de guitarra de Joaquín Rodrigo y otra pieza de Astor Piazzola”, anuncia.

Nacida en Armenia, pero residiendo en Nueva York, Estados Unidos, desde los 13 años, Vardanyan es una mezcla interesante de juventud, virtuosismo y culturas.

A los cinco empezó a practicar la guitarra bajo la tutela de su padre. A los ocho dio su primer concierto y fue presentada en la Televisión Nacional de Armenia. “Es importante empezar de chico para poder desarrollarlo, aunque al principio no me gustaba la guitarra. Así que mi padre me proponía que si practicaba 15 minutos, me regalaría un caramelo o me compraría un helado o si me presentaba en un concierto me daría un juguete nuevo”, relata la artista.

Hoy día, la revista Guitar International Magazine la ha descrito como “una artista completa, con una musicalidad y una sensibilidad que se esperarían de una persona de más edad. Una niña prodigio que posee la habilidad técnica que es requerida de todo gran concertista”.

Ante dichos halagos, responde: “se escucha mucho el término ´niño prodigio´, al que se le obliga estar practicando todo el tiempo. Comparándome con otros músicos que se han iniciado igual de jóvenes que yo, mi infancia no fue muy ´sacrificada´ porque aunque practicaba una hora al día, mi profesor fue mi propio padre, quien siempre estaba en casa. Tuve la oportunidad de jugar con mis amigos y no abandoné esa parte de mi infancia. Creo que los sacrificios se hacen más al momento de ser adulto, sobre todo cuando se estudia”.

Una vez en Nueva York, se inscribió en la Escuela Preparatoria de Juilliard y en 2001 en el Interlochen Arts Academy. Durante sus años como estudiante, Vardanyan fue galardonada con el Certificado de Artista Joven de dicho instituto y el premio Harold Randolph en ejecución instrumental del Conservatorio Peabody, lugar donde obtuvo un bachillerato en música. Posteriormente, obtuvo una maestría de Juiliard y una beca McCabe Guitar por sus presentaciones interactivas en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York.