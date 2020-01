David Fincher no dirigirá la cinta ´Cleopatra´

DE TODO UN POCO

CINE. El director David Fincher ha roto las conversaciones para dirigir el largometraje Cleopatra, protagonizado por Angelina Jolie. Según informó el portal de internet Vulture, todavía no está claro por qué el director de The girl with the Dragon Tattoo no ha aceptado esta gran producción de Sony Pictures Entertainment y ni cómo quedará la presente relación que tiene con la productora. El estudio está ahora buscando otros candidatos, entre los que se encuentra Ang Lee (Brokeback Mountain).