Devuelven libro tras 52 años

ESTADOS UNIDOS

Un libro regresó a su lugar en las estanterías de una biblioteca de Connecticut, con 52 años de demora.

El personal de la Biblioteca Noah Webster en West Hartford desconoce quién devolvió la copia de Who Has Seen The Wind, de W.O. Mitchell, que cuenta el paso a la edad adulta de un joven en Canadá.

El libro fue devuelto esta semana con una nota: “Siento haber tardado tanto tiempo”. El plazo máximo para su devolución venció el 29 de septiembre de 1965.

Martha Church, directora de la biblioteca, no sabe qué multa corresponde por haberse quedado el libro tanto tiempo. La sanción actual es de 15 centavos diarios.