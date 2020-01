CAJA DE LETRAS

Este relato no es un cuento, fue una bella realidad.

Comenzó una tarde, cuando llegué a la casa y conseguí una perrita con sus bellos cachorros en la entrada del garaje. Yo le pregunté, como si ella me entendiera, ¿qué haces aquí? Y ella me miró como preguntándome: ¿qué harás por mí? Le dije, ¿me imagino que tendrás hambre? Ella solo me miraba. Busqué leche y algo de comida. No pasó mucho tiempo cuando sus cachorros se alimentaban de ella. Me fui encariñando con estos perritos y, al cabo de unos días pensé, hay que ponerle nombre a esta perrita. Como era negrita, pues la llamé la Negra Hernández. Fueron pasando los días, ya comenzaba a haber conexión entre ambas, cada vez que me asomaba al garaje estaba ella con sus cachorros, tranquilos, como si ella les dijera: ¡hay que portarse bien! Cuando me veía su cola se movía, se acercaba y se ponía a mis pies, como diciéndome: “Aquí estoy para ti”. Ya los cachorros crecían con los días, así que contacté a unas amigas y le fui dando hogar a cada uno. Ahora quedábamos ella y yo. Un día, abriendo la puerta, ella se asoma de manera curiosa y le dije: para entrar hay que bañarse; le di un baño de princesa, se dejó enjabonar plácidamente y el agua corría sobre ella como algo natural, quedó reluciente, hermosa.

Cada vez que llegaba a la casa estaba ahí, esperándome, con esos ojos que hablaban por sí solos. Un día, camino a la farmacia, un amigo me dice: esa perrita te viene persiguiendo, y le pregunto:

–¿Cuál?

–La negrita que está atrás.

Volteé y nos cruzamos la mirada, traté de ignorarla para ver qué hacía. Entré a la farmacia, hice mis compras y, cuando salí, ahí estaba, sentada esperándome, y me siguió hasta que llegamos a casa. Y esto se convirtió en rutina, cada vez que salía ella caminaba detrás. Todos mis vecinos me decían: “Qué maravilla, tienes un guardaespaldas”. Y yo solo les respondía, eso se llama ¡gratitud!