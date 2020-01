Preparan miniserie sobre la vida de Marilyn Monroe

VíA RáPIDA

PROYECTO. El canal de televisión “Lifetime” puso en marcha un proyecto para adaptar a la pequeña pantalla el libro The Secret Life of Marilyn Monroe, de J. Randy Taraborrelli, considerado una de las biografías más fieles de la actriz, según informó The Hollywood Reporter. La producción tomará forma de miniserie y la realizará el mismo equipo que creó la serie The Kennedy. El anuncio se produjo la misma semana en la que se conmemoró el 52 aniversario de la muerte de la artista, quien falleció en 1962.