Regresos y nuevos discos

Este año será el de los grandes regresos musicales, como los de Paul McCartney y Madonna, y a pesar de la crisis económica y discográfica 2012 promete álbumes nuevos de Robbie Williams, Linkin Park, Muse, Pearl Jam, Kylie Minogue y Leonard Cohen, junto a bandas históricas como Beach Boys, Doors, Kiss, Black Sabbath y Van Halen.

Uno de los trabajos más esperados es el de Madonna, que saldrá en marzo con el sello Interscope Records, con el cual la “reina del pop” firmó un contrato por tres discos.

En la red ya se conocen algunos títulos como Birthday Song, Masterpiece y Gimme All Your Luvin, el primer simple con Nicki MinaJ y M.I.A.

Será una versión más terminada de la canción ya difundida hace un tiempo en la red con el nombre de Gimme all your love.

La canción saldrá oficialmente en la última semana de enero, a tiempo para la presentación en el Super Bowl el 5 de febrero.

Pero nunca falta quien arruine los planes: la canción se filtró en la red, donde se difundió masivamente, y los abogados de Madonna sudaron para eliminar sus huellas.

Las investigaciones involucraron a medio mundo, y al final, el 27 de diciembre, la policía española dijo haber arrestado al hombre que supuestamente fue el primero en publicarlo en internet.

Pero 2012 será también el año del retorno de un grande, Paul McCartney, quien el 7 de febrero dará a conocer su homenaje a las composiciones norteamericanas que escuchaba de niño.

Un disco con sabor antiguo y la sonoridad de los años 1920 y 1940, realizado en colaboración con Diana Krall y su banda, y con la participación de Eric Clapton y Stevie Wonder en los temas My Valentine y Only Our Hearts respectivamente. Asimismo, para su 50 aniversario, también los Beach Boys vuelven en 2012 con un nuevo álbum de estudio.