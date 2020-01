Reunión de cartas

La primera obra de la doctora Praxda Zohara, titulada Sobre tus hombros, cartas a un padre, nace de una experiencia que le marcó su vida.

Zohara cuenta que este libro reúne 32 cartas: “de una manera biográfica hablo con mi padre, porque es una figura que estuvo ausente en mi vida... fue una ausencia de años en mi infancia”.

Se necesitan dos personas para criar a un hijo, y cuando una de esas dos figuras falta por las razones que sean, ya sea el padre o la madre, los hijos guardan algo producto de esa ausencia, comenta.

Las pérdidas se enfrentan como un duelo; primero, hay una fase de que esto no está pasando, dice. “Mi duelo duró 12 años. Me di cuenta de que mi padre no aparecería”.

“Tengo muchas cosas que decir sobre lo que representó esa ausencia”, expresó la autora de 29 años.

Por muchos años estuvo negando ese dolor, diciéndose que eso no importaba, pero era un tema pendiente que vino a buscarla.

TERAPIA

Con este libro hace las pases con su pasado y ha convertido esa experiencia, que tiene su parte triste y amarga, en algo positivo.

“Para mí, el libro ha sido como una terapia”, expresa quien está terminando la carrera de psicología.

Además, busca que de cierta forma las personas se identifiquen con su historia.

SECRETOS

La escritora confiesa que como es médica quería recopilar su experiencia en un hospital, pero decidió primero hacerlo desde una experiencia propia.

Confiesa que su familia no está enterada del libro y menos de las historias que están en sus páginas. “Son historias de abusos, incesto... todos esos temas que no queremos hablar, pero que no por eso no existen”.

“Y muchos se preguntarán, ¿por qué lo hago? ... ´Los trapos sucios se lavan en casa´, pero no en todas las casas existe la lavadora que lave los trapos sucios”, se responde a sí misma. Segundos después recalca: “sentía que era el momento de compartir”.

Piensa que cada persona debe saber cuándo llega el momento de hablar, pero lo que nunca debe hacer es quedarse callado.

Sobre tus hombros, cartas a un padre tiene un apéndice con lecturas recomendadas, como su aporte profesional, ya que las 32 cartas son experiencias personales. Son de libros de temas relacionados con las adicciones, el divorcio y el duelo, entre otros.

Zohara presentará su obra hoy en la Feria Internacional del Libro a las 4:00 p.m., en el salón Chaquira de Atlapa.