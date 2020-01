´The Artist´ se lleva otro galardón

La película The Artist, del director francés Michel Hazanavicius, se alzó este fin de semana en Los Ángeles con el premio del sindicato de directores de Estados Unidos, el Directors Guild of America (DGA).

Esta película muda es obra de un desconocido en Hollywood, que en su país es sobre todo famoso por sus comerciales.

La arriesgada propuesta, rodada en blanco y negro, figura como una de las favoritas para los Oscar.

El prestigioso premio es visto como un fuerte indicativo para alzarse con el Oscar a la mejor película. En los últimos 63 años, en solo seis ocasiones el ganador del DGA no ha levantado el Oscar como mejor director.

Hazanavicius se disputaba el premio de la DGA con Martin Scorsese (Hugo), Woody Allen (Midnight in Paris), David Fincher (The Girl With The Dragon Tattoo) y Alexander Payne (The Descendants).

The Artist ya ha conseguido tres Golden Globe y muchos otros premios desde el estreno en el pasado Festival de Cannes.