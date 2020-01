´The Artist´, premiada en NY

Se abre la veda de la temporada de premios: The Artist, la película del francés Michel Hazanavicius que rinde homenaje al cine mudo, fue elegida como la mejor del año por los críticos de Nueva York (NY) y parte además como favorita en los Independent Spirit Awards, con cinco nominaciones.

El círculo de críticos de cine de Nueva York (NYKCC) distinguió además a Hazanavicius como mejor director y, a título póstumo, entregó un premio especial al cineasta chileno Raúl Ruiz, que falleció el pasado mes de agosto.

Su último trabajo, Misterios de Lisboa (2010), le valió la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián.

En la categoría femenina reinó la actriz Meryl Streep, premiada por su papel de Margaret Thatcher en el biopic de la exprimera ministra británica The Iron Lady, mientras que Brad Pitt fue coronado mejor actor por sus interpretaciones en Moneyball y The Tree of Life.

También por The Tree of Life, junto con The Help fue distinguida Jessica Chastain como mejor actriz de reparto, en tanto que en el lado masculino se llevó el premio Albert Brooks por Drive.

Por otro lado, el alemán Werner Herzog se alzó con el premio al mejor documental por La cueva de los sueños olvidados; el thriller enmarcado en Wall Street Margin Call, de J.C. Chandor, se llevó el galardón a la mejor ópera prima y el drama Nader and Simin. A Separation, del iraní Asghar Farhadi, fue coronada mejor película extranjera.

Además, en Los Ángeles se dieron a conocer las nominaciones a los Independent Spirit Awards, los más importantes del cine indie.