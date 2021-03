Arte y oficio de los primeros cuentos de Enrique Jaramillo Barnes

ENTREVISTA

En el panorama de desasosiego e incertidumbre de la pandemia y todos los cambios y presiones a los que nos somete la misma, aparece, como un rayo de sol entre nubarrones, un primer libro de relatos cortos de Enrique Jaramillo Barnes, titulado Anatomía. Un reflejo del ser que ya no soy, cuya portada muestra una imagen deconstructiva a las que Enrique ya nos tiene acostumbrados en sus exposiciones.

Los que conocemos a Enrique y tomamos con regularidad el pulso del quehacer cultural y artístico de nuestro medio, sabemos de su excelente desempeño en arquitectura y artes plásticas, áreas que domina con maestría probada de la que dan fe la larga lista de exposiciones en las que ha demostrado su madurez. Su arte asombra porque es el resultado de su trabajo tesonero, atrevido, multifacético, original, de gran vitalidad y energía. Al contemplarlas la mayor impresión que deja en la retina es el movimiento que fluye libre y natural, que no admite ninguna forma de catalogación.

Sus portadas a una buena cantidad de obras de autores locales y las de la revista Maga, logran realmente captar los temas y mediante metáforas visuales despierta la curiosidad por lo que guardan en sus páginas interiores los libros. Es curioso que, tomando en cuenta que hay una directa transgresión de múltiples valores estéticos, al ironizar con objetos poco placenteros, pero atrayentes e insólitos en la deconstrucción que Jaramillo Barnes presenta en sus poco convencionales pinturas y la posibilidad de nuevas lecturas en torno a su creación plástica, aplica esa fragmentación en la brevedad de sus textos, analizados desde una perspectiva alejada de lo convencional o de lo que la hegemonía margina, logrando sumergirnos en el absurdo, lo sorprendente, lo insólito.

DBB ¿Cómo es ese salto desde el quehacer en las artes plásticas a tu creación literaria, Anatomía, Un reflejo del ser que ya no soy, tu primer libro de textos breves?

EJB Fue un salto repentino y casual. Desde el colegio dibujaba cómicas de acción, pero no fue hasta el 2020, luego de ser oyente en tan sólo dos clases de mi padre en el Diplomado en Creación Literaria de la UTP, para luego ser encerrado en cuarentena, que se desbordó una incansable necesidad por la llamada escritura creativa, en este caso, de cuentos breves.

DBB Humberto Eco ocupó algún tiempo en el estudio de los comics y la comunicación de masas y hasta escribió el prólogo para el primer libro de Peanuts publicado en italiano. Las tiras cómicas son, básicamente una combinación de una serie de dibujos que constituye un relato, con texto o sin él. ¿Hay alguna relación entre las tiras cómicas (que previamente has declarado que te iniciaron en el dibujo) y la escritura de cuentos breves?

EJB Efectivamente inicié haciendo tiras cómicas, pero escribir cuentos breves es otra cosa. De hecho, viene siendo lo inverso a pintar, ya que con pocas palabras hay que hacer que el lector imagine lo que dibujé en mi mente.

DBB Los sentidos son medios para recibir estímulos sensoriales, y permiten conducir la información hacia el cerebro. Hay personas que han desarrollado sus sentidos de tal manera que pueden escuchar olores y percibir formas. Por otro lado, hay autores que sostienen que no son solo 5 sentidos, sino que existen muchos más debido a la fusión de las que son capaces entre sí. El arte plástico tiene una relación muy cercana a la percepción visual, ¿O para ti hay involucrados otros sentidos en el proceso? ¿Y con la literatura?

EJB Las personas kinestésicas tienen cierto grado de sensibilidad, no sólo en la plástica, sino en otras ramas como el deporte, la música o incluso la cocina. Yo muchas veces necesito tocar la pintura para sentir su color. Y te puedo contar que cuando pinto, específicamente cuadros abstractos, mis sentidos desaparecen y me pierdo en otro universo, cuando regreso en mí y veo el reloj pasó una cantidad de tiempo que me parece irreal. Bajo esa premisa, no dudo que habrá escritores que puedan pintar las letras y saborear las palabras.

DBB ¿Qué actitudes difieren o confluyen cuando te enfrentas al lienzo desnudo o al papel en blanco? ¿Ante cuál de las dos posiciones reaccionas más rápido o eres más agresivo?

EJB Para la pintura, la única forma de abordar una atemorizante hoja en blanco es haciendo que no lo esté, es decir, rayándola. Es la misma actitud en la escritura. Las ideas no van a aparecer listas, hay que sembrarlas, regarlas y cultivarlas con paciencia para que den frutos.

Adicional, es más fácil tener muchas ideas que tener una gran idea. En ese sentido, siempre hago muchísimos bocetos antes de decidir que pintar en el lienzo. Si siembras una idea quizás no crezca, pero si siembras muchas seguramente una logre germinar.

DBB La fórmula para que un escritor llegue al éxito según William Faulkner es “99% de talento... 99% de disciplina... 99% de trabajo. El novelista nunca debe sentirse satisfecho con lo que hace. Lo que se hace nunca es tan bueno como podría ser. Siempre hay que soñar e ir más alto de lo que uno puede apuntar. No preocuparse por ser mejor que sus contemporáneos o sus predecesores. Tratar de ser mejor que uno mismo”. El cuento conlleva, igual, un grado de dificultad que requiere de la misma pauta. ¿Cuál es tu fórmula?

EJB El talento nunca es suficiente. Para ser exitoso en el arte pictórico se requiere un 10% de talento y creatividad, y un 90% de trabajo disciplinado. Yo apostaría por esta misma fórmula a cualquier actividad incluyendo la escritura. La creatividad sin trabajo es sólo vagabundería.

DBB El cuento breve es un ejercicio u oficio literario escueto, sobrio, comedido y sin embargo, logras mucho creando personajes que con poco dicen mucho mediante la interpretación de miradas, gestos, silencios, vibraciones ¿Hay en tus cuentos ficción total o están basados en tus vivencias y memorias personales?

EJB Yo diría que es una mezcla de conocimiento e inventiva, por ejemplo: yo conozco el valor de una obra pictórica, sé del artista que la creó y de su historia, y con esa base puedo imaginar una situación ficticia entorno a la misma. Mientras más elementos reales tengan las historias, será más creíble su desenlace por más ficcional que parezca.

DBB El leitmotiv es la constante de inspiración en una obra. ¿Presentan los 53 cuentos de las 139 páginas de tu libro Anatomía un tema recurrente o una fuente de estímulo similar o se nutren de diferentes elementos? ¿Puedes mencionarnos algunos si es así?

EJB Sí, hay elementos recurrentes como la paradoja, la reflexión, la ironía, el sarcasmo y el epigrama, pero ocurren de manera variable, ya sea por las circunstancias, por el lugar o por el personaje. Otro elemento recurrente es el tipo de final, en el que figuran “las vueltas de tuerca” y “los cierres de múltiple interpretación”.

DBB Existen tantas disciplinas como escritores a la hora de disponerse a trabajar en su obra. Háblanos de tu metodología. En general, ¿Cuál era tu rutina antes de la pandemia y cómo ha cambiado tu forma de trabajar desde que estamos confinados?

EJB Antes de la pandemia sólo anotaba de manera breve una que otra idea, mas nunca llegué a concretarlas a nivel de cuento. Durante la pandemia desempolvé unas pocas de esas ideas y las convertí en historias y el resto de ellas surgieron durante el encierro. En principio utilicé dos fórmulas: “La escritura automática”, en el que se transmiten las ideas sin reflexión previa, y “la extrema res” en la que imaginas un final y luego piensas una trama para llegar allí.

DBB Estos tiempos de ansiedad e incertidumbre en el que en ocasiones estamos confundidos por experiencias inéditas, ¿Crees que propicia la creación del cuento breve o por el contrario, el contar con un tiempo del que no disponíamos antes, abre mayor oportunidad a la narrativa más extensa, novela o ensayo, por ejemplo?

EJB Eso depende del tipo de persona. Todos mis escritos fueron ejecutados durante los primeros meses de la cuarentena y a pesar de que estaba encerrado y tenía todo el tiempo del mundo, muchos de los cuentos se cerraban en tan sólo uno, dos o tres párrafos.

En general así soy, casi nunca ejecuto proyectos largos porque me aburro y los dejo a medias. La solución que encontré para reparar este defecto fue ejecutar proyectos cortos porque me dan la posibilidad de explorar con constancia nuevas ideas. Por ejemplo, en vez de hacer una gran novela, hice un pequeño libro de cuentos, luego ilustré los cuentos y en paralelo llené un cuaderno entero de dibujos que documentan la pandemia desde la panorámica local (Panamá); luego hice todos los bocetos para una exposición. Cuando vi que todo iba para largo, hice los bocetos para otra exposición más. Llegando a final de año, cuando nos dejaron salir, ejecuté los bocetos de una de las series y finalmente hice la exposición en Galería Habitante.

Esa es la manera en la que yo logro canalizar mi impulsividad, pero es probable que otras personas, a lo largo del año hayan podido aprovechar para hacer una extensa novela o un laborioso ensayo, o también cabe la posibilidad de, bajo el nivel de ansiedad, no lograr ejecutar absolutamente nada y no por eso haber pecado.

DBB Has iniciado tu senda literaria con micro relatos. ¿Será este tu nicho constante o explorarás otros géneros?

EJB Por todo lo dicho arriba, por ahora me enfocaré en los relatos breves.

DBB Arturo Pérez Reverte ha dicho: Soy escritor porque me la paso muy bien. ¿Cómo te sientes cuando escribes?

EJB Al igual que en el arte visual, escribir es crear. Es la polémica posibilidad de jugar a ser un dios a sabiendas de que no lo eres.

DBB ¿Qué porcentaje de lo que escribiste en esta ocasión, llegó a convertirse en el libro que hoy tienes a tu favor?

EJB Luego de ser modificadas y releídas muchísimas veces, yo diría que un 80% de las ideas quedaron plasmadas en este libro. Un 10% de ellas las archivé por si algún día mejoran y el otro 10% las eché a la basura.

DBB ¿Libro digital o impreso?

EJB. Impreso.

DBB ¿Lecturas predilectas?

EJB. Tiras cómicas de fantasía y ficción, libros de cuentos cortos y libros que estudian la mente y los procesos creativos.

DJB ¿Elementos sine qua non de un cuento literario?

EJB. Debe tener al menos un personaje y este no necesariamente tiene que ser una persona. Debe tener un ambiente, es decir, deber ocurrir en algún lugar. Todo lo que se diga debe ser funcional, cada palabra debe tener alguna relevancia dentro de la historia. Debe haber una trama y sobre todo un desenlace que puede ser literal o interpretativo.

DBB ¿Qué tipo de lector eres?

EJB. Como trabajo todo el día, suelo leer un poco por las noches antes de dormir. También trato de tener un libro en el carro por si me toca esperar puedo entretenerme, antes leía hasta en el tranque, pero creo que eso es algo peligroso; también tengo otro en mi estudio, así mientras seca alguna capa de pintura, puedo ocuparme.

DBB ¿Se puede escribir sin leer?

EJB. Seguramente sí se puede, así como cualquiera puede cantar, bastante lo hice en la cuarentena, pero eso no significa que por que cante lo estoy haciendo bien, de hecho canto horrible. El cerebro es como un computador, si no tiene información, cuando pongas en el buscador algo, no aparecerá nada. Mientras más leas y estudies de temas variados, será mayor el banco de información a la hora de componer una historia o generar una idea coherente. Esto aplica para cualquier oficio.

DBB ¿Café, una infusión, un refresco, vino blanco, cerveza? ¿Qué tomas mientras estás en pleno proceso creativo?

EJB. Como helado, o cualquier cosa dulce. Por algún motivo que desconozco, en pleno proceso creativo me da una especie de ansiedad, y esta suelo saciarla con cosas dulces.

DBB ¿Cómo llevas la vida familiar, social, la pintura y la escritura, especialmente ahora en las circunstancias de cuarentena?

EJB. Están siendo tiempos muy difíciles y de mucha ansiedad e incertidumbre para todos; yo comparto con mi esposa e hija en casa, pero difícilmente puedo ver a mis padres y otros familiares. La vida social en mi caso es inexistente, ni siquiera uso zoom. En casa puedo dibujar cosas pequeñas en papel pero la pintura tuve que dejarla por un tiempo ya que no podía ir a mi estudio en donde tenía todos mis grandes canvas y materiales. Pero no me puedo quejar por ello, ya que a falta de esta, fue que pude desarrollar el hábito de la escritura creativa.

DBB Dinos que es lo mejor y lo peor que te ha pasado en tu recién iniciado camino literario, en cuanto a la escritura misma y en lo que se refiere al darte a conocer a los lectores.

EJB. Lo peor fue tener el libro listo y no tener donde venderlo por que todo estaba cerrado. No soy a fin a los libros digitales; este ya estaba impreso y quería que la gente sintiera la textura de sus hojas al pasar las páginas, que vieran el color que tienen y que percibieran su olor a nuevo.

Así estuve por varios meses, con las cajas llenas y cerradas. Comencé a regalar varios ejemplares a algunos escritores y críticos, y gracias a Dios recibí un buen feedback. Lo mejor es que finalmente está en el Riba Smith, Galería Habitante y para finales de febrero en el Hombre de la Mancha. Ahora me toca inyectarle promoción.

DBB Ben Brooks, novelista británico de 23 años, opina que: “Es bonito que las personas crean que hay un gran sentido atrás de lo que escribo. Porque significa que lo toman como si fuera una cosa seria. Pero para mí solo es un libro de un adolescente triste”. ¿Qué piensas tú de tu primer libro? ¿Cómo te sientes con respecto a él?

EJB. Escribirlo fue como jugar en el parque, extremadamente divertido. Me siento muy contento con el libro, tanto por su contenido literario como por su diseño como objeto, que por cierto estuvo a cargo de mi esposa Yari. Fuera de eso, lo que más me importa ahora es que llegue a completarse al ser leído.

DBB Tus consejos a otros escritores noveles.

EJB A los noveles escritores como yo, los invito a leer mucho y de temas variados. Ahora es difícil, pero asistir a eventos donde se pueda convivir con otros escritores también te dará motivación. Les recomiendo que siempre tengan donde anotar sus ideas, porque si no lo haces, se van y no vuelven. Vive la escritura al ritmo que te pida y aunque creas que es el momento, antes de publicar pide asesoría y revisión a expertos, tanto a nivel ortográfico y de sintaxis, como de contenido. Tener la opinión de varios te dará un panorama y te ayudará a pulirte. Dependiendo del sondeo sabrás si estás o no listo para publicar. Si llegas a hacerlo, no escatimes en una buena portada y diagramación interna. Si no tienes suficiente material como para armar un libro, siempre hay blogs y revistas literarias donde puedes ir mostrándote. Disfruta el viaje.

Enrique Jaramillo Barnes, talentoso arquitecto y pintor panameño, a la par de los pinceles ha tomado las letras para seguir dando escape a su demonio creador y se ha encaminado por la difícil senda de la micro-textualidad.

Su primer libro, Anatomía, Un reflejo del ser que ya no soy nos muestra que no lo hizo por aburrimiento, ni por estar confinado, sino que encontró la oportunidad, el tiempo para ejercer ese otro oficio en el que con palabras pinta otras realidades, otros caminos, otras verdades. Y lo hace, con la seguridad del escritor que tiene andados caminos en el arte, ejercicio que le permite trazar sus personajes como dibujos en palabras; el fondo de los escenarios muestra dominio en el material que surge a borbotones de su mente, doblega el caos de las palabras y las organiza en un cierto cosmos privado. Gozosamente, trabaja las uniones hasta darles forma de la realidad nueva, lisa, perfecta, sin costuras, como el artesano que desmonta y vuelve a montar la realidad con el modesto y callado trabajo de la imaginación que desde la concepción de la idea central hasta el final, inspiración, oficio y deslumbramiento se entretejen en porcentajes variables hasta ofrecernos como pequeñas joyas el producto exquisito de sus 53 micro relatos.