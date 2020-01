¿Qué está escuchando?

“Hacer las cosas con honor, belleza y lealtad”, es un lema de vida al que se aferra la abogada y exministra de Estado María Roquebert, cuando de trabajar y ser mujer se trata.

Leer un buen libro, ver una buena película, así como llevar una amena conversación son algunas de sus actividades favoritas fuera del ámbito profesional.

De hecho, luego de algún tiempo de ocupaciones “complicadas”, pudo reencontrarse con la música, específicamente con el disco Entren los que quieran, del grupo puertorriqueño del género urbano Calle 13, que obtuvo nueve premios Grammy Latino en 2011.

“A riesgo de que me caiga una pelonera, confieso que no soy amante de rap ni del reggae, no les había prestado atención hasta que vi el video de La Perla con Rubén Blades. Ahí empezó mi reconciliación con una música más diversa y quedé enganchada”, cuenta Roquebert.

Desde su punto de vista, Entren los que quieran es una fusión de diferentes géneros, es música ecléctica, de contenido y con sabor a la América mestiza, libertaria y plural. “ La letra es lo que lo hace extraordinario”, destaca la abogada.

La música de Calle 13, según Roquebert, es una acumulación de ritmos que se fusionan en el Caribe, recorriendo la cordillera andina, entrando por el norte, desde el hip hop, reggae, rap y folclore andino, hasta algo de bossa nova. “Su irreverencia me recuerda que hay cosas que decir tal y como son, de forma directa y sin media tinta”, asegura.

Roquebert recomienda de esta producción musical temas como Todo se mueve, La vuelta al mundo y Digo lo que pienso, además del video del tema La Perla, incluido en el disco Los de atrás vienen conmigo, también de Calle 13.

Roquebert es incondicional de Mercedes Sosa por su fuerza, sigue a Rubén Blades, un merengue de Juan Luis Guerra y una voz como la de Marc Anthony. Es que la música no solo es para bailar, “también sirve para pensar y comunicar”, concluye.