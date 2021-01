Esperanza e incertidumbre

La última palabra

Finales de los años 80 nos salió el tigre con la crisis económica y política del noriegato. El desenlace fue lamentable: la invasión de diciembre de 1989. La economía decreció el 13%, se fracturó aún más con la intervención estadounidense, y, en pocos años, en el periodo posinvasión, empezó a reponerse de forma sostenida.

Hoy vivimos una situación similar, con un decrecimiento superior, que se calcula entre 13% y 16%, según distintos expertos. Y un escenario favorable en los meses y años futuros consiste en que consigamos obtener la inspiración de aquel periodo posinvasión, y la economía retome el carril, y que pueda implicar tanto crecimiento como desarrollo para afrontar desafíos, necesidades y desigualdad patrias.

Vivimos un momento difícil en nuestra economía. Según la Cámara de Comercio, el 30% de las empresas han debido cerrar por iliquidez, falta de flujo de caja y carencia de ahorros; no pueden atender sus compromisos, incluidos los laborales.

El sector consumo, que mueve de forma dinámica la economía, está muy golpeado, si bien ha tenido un auge el comercio digital, las entregas a domicilio (delivery) y el teletrabajo.

Se prevé que pueden mover la economía en los próximos meses sectores como las telecomunicaciones (mundo digital), logística (transporte marítimo, Canal), minería (7 mil millones de dólares en inversión y se ha comenzado a exportar cobre), bancario-financiero, comercio internacional, construcción (de forma moderada, empezará a funcionar).

La riqueza del país ha caído, se sitúa en 50 mil millones de dólares, no obstante el presupuesto oficial aprobado para este año no se ha reducido. El renglón de inversión (5 mil millones) no es despreciable y contribuirá, si se gasta y bien, en la recuperación.

La aplicación de la ley de asociación público-privada puede ayudar a desarrollar empresas como la reactivación del muelle de Puerto Armuelles, hoy sin uso, propone Olmedo Estrada, experto en economía y finanzas. Desde allí se exportaba el banano desde Panamá y hoy no se está aprovechando. La Cepal ha ha investigado sobre la desatención del país al sector pesquero, con gran potencial por poseer una mar territorial en ambos oceános. Con 2 mil 200 kilómetros de costas.

El desempleo ronda hoy el 25% y la inflación el 5%, mientras el déficit fiscal de Panamá es superior a los 9 mil millones de dólares. La pobreza se sitúa hoy en el 24%, desde el 19% de prepandemia. Miles han pasado a pobreza extrema, al no disponer de los recursos mínimos para sobrevivir. El empleo no formal se calcula que está en el 65%, al haber aumentado. Se calcula que 200 mil trabajadores se quedaron sin empleo.

Un porcentaje barajado de crecimiento este año es del 5%, cifra estimada por diferentes organizaciones nacionales.

La reactivación económica será posible si se atienden con rigor los protocolos de bioseguridad, tanto el lavado de manos como la distancia físico social en los lugares donde las personas tienen que reunirse y, además el uso de la mascarilla, y no sólo mascarilla sino también las caretas.

Esa recuperación, aún incierta, dependerá del comportamiento social frente a la enfermedad, así como de las acciones oficiales tanto en materia económica como sanitaria. De la segunda dependerá reencaminar la primera.

El autor es periodista, filólogo y docente