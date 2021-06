SOCIEDAD

El estrés y el desasosiego producto del contexto actual de la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias, tales como la pérdida de los seres queridos, de los empleos, así como las preocupaciones financieras, y la combinación de estas y otras situaciones a la vez, conforman un panorama no alentador en lo que se refiere a la prevención del suicidio y ello reivindica la importancia de darle una mayor prioridad a la salud mental.

El estudio “Características epidemiológicas del suicidio en Panamá 2007-2016” —publicado en 2020—, presentado por los investigadores Virginia Núñez-Samudio, Aris Jiménez-Domínguez, Humberto López Castillo e Iván Landires arrojó que los hombres panameños tienen seis veces más predisposición a considerar el suicidio, especialmente en las edades comprendidas entre los 20 y 29 años y después de los 80 años de edad.

Por lo anterior, y porque en las sociedades latinoamericanas existe un tabú que invisibiliza la vulnerabilidad de los hombres —lo que los hace más proclives a no tener las herramientas emocionales para lidiar con el sufrimiento psicológico—, la campaña “¿Estás bien?” hace énfasis en el género masculino.

Sin embargo, la directora de la Fundación Relaciones Sanas, María Daniela Pérez, explicó que la campaña, en esta ocasión, no le habla tanto a las personas que están sufriendo, sino a los familiares y amigos que se encuentran a su alrededor. “La idea es abrir un espacio para promover la escucha activa y la conexión emocional, que es algo bastante valioso para alguien que está pasando un momento difícil”, dijo.

Pérez resaltó que la masculinidad en grado tóxico está ligada a las dificultades para que los hombres puedan comunicarse. “Muchas veces, cuándo un hombre creció en una familia donde hay mucha censura emocional donde no se puede hablar o sentir porque esos serían signos de ‘debilidad’. Estas personas no tienen grupos de apoyo, y no tienen un vocabulario emocional y no pueden identificar lo que sienten ni tampoco identificar cuándo necesitan ayuda ya que no tienen el espacio para desahogarse”, expresó.

Y esas preocupaciones o cargas emocionales que se silencian, poco a poco van causando un daño. “Es como una bola de nieve que si no se detiene puede llevar el desarrollo de trastornos de depresión y ansiedad que pueden llevar a sentir a la persona a que no hay una salida. Las personas que piensan quitarse la vida lo ven como una alternativa para salir de su dolor porque no tienen otras estrategias ni conocen otras vías para lidiar con ese dolor, que es crónico”, dijo, por lo que es importante entender el valor que tiene la conexión emocional.

Lo primero que hay que entender es la necesidad de la apertura de canales de comunicación con los demás.

“Si notamos que hay alguien de nuestros familiares o amigos que, de repente, estaría pasando por un momento difícil, a veces pensamos y no actuamos. Por lo que el primer paso es acercarse y preguntarle ¿Cómo estás? y abrir el espacio para que esa persona sepa que puede contar con nosotros. Lo siguiente es escuchar sin juzgar ni opinar sobre si está mal o bien lo que esa persona siente, cuando las emociones no están ni bien ni mal, simplemente existen y hay que entenderlo y aceptarlo así”, afirmó.

Después de escuchar, apuntó Perez, hay que entender también que “nosotros no podemos librar las batallas de los demás”. “Yo no te puedo solucionar tu problema pero te voy a acompañar en el camino para decirte que no tienes que pasar por esto solo”, agregó. Posteriormente, continuó, hay que guiar a la persona hacia la ayuda profesional que necesite en el momento.

La Fundación Relaciones Sanas tiene un programa de Primeros Auxilios Emocionales que busca enseñar al público en general a detectar e identificar los signos y síntomas de las dificultades emocionales. En este se habla de cada uno de los trastornos y sus características. Este entrenamiento se realiza una vez al mes, los sábados y los domingos, de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. El valor por persona es de $25.00 y se recibe el manual y el certificado de participación.

Esta actividad se enmarca dentro de la labor pedagógica de la fundación para construir relaciones sanas entre la familia y los amigos mediante la conexión emocional, y así garantizar una mejor calidad de vida para todos.