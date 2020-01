La historia de ´El candidato´

El candidato contará la historia de Ramiro, un cantante de reguetón frustrado, que con el deseo de volver a sentir los placeres de la fama se introduce en el mundo de la política criolla y se ve envuelto en las sombras que la rodean.

Es el punto de partida de este cortometraje del cineasta panameño Miguel González, quien amplía detalles del proyecto: “Es una historia que mezcla el drama y la comedia y que pretenderemos rodar a inicios de 2014. Estoy produciendo este trabajo con mi empresa Contraplano Films junto a Stuart Hooper, un cineasta norteamericano radicado en Panamá”.

La idea, agrega González, es lanzar el próximo año El candidato en Panamá y en el mercado internacional de cortometrajes, “que ha tomado mucho auge en los últimos años”.

PRUEBA

En estos momentos, Contraplano Films se prepara para la selección de actores y hará un casting en la Universidad del Arte Ganexa el 20 de diciembre, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. y el 21 de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. “Se buscan actores con edades entre 25 y 55 años y actrices entre 20 y 70 años. Pueden ir actores o no actores”.