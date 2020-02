Horóscopo 10-02-2020

ARIES Debes cultivar la paciencia y dejar de lado la ansiedad que te carcome. Tus metas se van a cumplir no apresures los resultados. Debes trabajar en tu relación de pareja, busca salir de la rutina y enamorarla de nuevo.

Números de la suerte: 3, 45 ,46.“Reconciliación.”

TAURO Tendrás ofertas laborales que serán muy tentadoras. Debes analizarlas con detenimiento para no cometer errores. No todo lo que brilla es oro. Excelente momento en tu pareja, fluye el amor y la pasión.

Números de la suerte: 5, 11, 42.“Firmeza.”

GÉMINIS No dejes que el dinero se te suba a la cabeza, aprende a ser más humilde y recuerda tus comienzos. Es bueno tener lazos familiares fuertes, pero evita que puedan influir en tu relación de pareja.

Números de la suerte: 9, 34, 56.“Romance.”

CÁNCER Tu terquedad te llevará a tomar decisiones equivocadas que pueden perjudicar tu trabajo y tu vida personal. Debes aprender de tus errores. Tu pareja necesita de tu apoyo y compresión, debes dedicarle más tiempo.

Números de la suerte: 19, 34, 57.“Precaución.”

LEO La codicia puede apoderarse de ti. Recuerda que no todo en la vida es el dinero. Un problema familiar puede hacerte tener discusiones inesperadas, deber actuar con cautela y pensar bien tus actos antes de actuar.

Números de la suerte: 8, 23, 37.“Amor.”

VIRGO No siempre todos los que te rodean son buenas personas. Recuerda que no toda la gente tiene tus mismos valores y costumbre. Mantén los ojos abiertos. Recibirás un dinero extra que no tenías pensado. Disfrútalo.

Números de la suerte: 32, 45, 59.“Decisión.”

LIBRA Debes aprender a manejar tu temperamento, tus cambios emocionales pueden traerte problemas tanto en el trabajo como en el seno de tu familia. No descuides tus amistades que siempre están contigo.

Números de la suerte: 3, 24, 53.“Pasión.”

ESCORPIO Te sentirás exhausto en la semana, aprovecha para tomarte unos días de descanso y reflexionar como deseas que transcurra tu año laboral. Ten cuidado con las personas que te rodean en el ámbito profesional. Atento.

Números de la suerte: 26, 35, 60.“Armonía.”

SAGITARIO El cuerpo comienza a pasarte factura de una vida llena de estrés y trabajo. Es una alerta, cambia tu cabeza para no tener sorpresas a futuro. No descuides tu hobby, es bueno realizar actividades que despejen tu mente.

Números de la suerte: 40, 51, 57.“Cambios.”

CAPRICORNIO Gran momento en la pareja, fluye el amor y la pasión. Es hora de que te animes a pasar a la siguiente etapa. Buen comienzo de año en lo laboral, algunos proyectos estancados podrán salir a flote y darte buenas noticias.

Números de la suerte: 4, 14, 68.“Éxitos.”

ACUARIO Aprende a planificar tus gastos o tendrás graves problemas mucho antes de que te lo imagines. Recibirás una invitación de un amigo que no puedes rechazarla. Alimenta la pasión en tu vida de pareja. No dejes que la rutina te atrape.

Números de la suerte: 6, 45, 53.“Compromiso.”

PISCIS Te sentirás dubitativo sobre tu futuro. Debes apoyarte más en tus seres queridos y buscar una mirada más positiva. Todos los problemas tienen soluciones. Recibirás una noticia en el plano profesional que te cambiará la vida.

Números de la suerte: 6, 20, 39.“Coherencia.”