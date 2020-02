Horóscopo 15-02-2020

ARIES Sin esfuerzo y dedicación es difícil lograr tus objetivos en tu vida profesional. Todo depende de ti y tienes la capacidad para llevarlo adelante. Es un buen momento para realizar una escapada romántica.

Números de la suerte: 2, 31, 40.“Ilusión.”

TAURO Tu relación de pareja transita en momento lleno de desconfianzas y reproches continuos. Si ambos no se sinceran, todo terminará de la peor manera. No te sientas responsable por compañeros de trabajo sin dedicación.

Números de la suerte: 10, 21, 43.“Pies sobre la tierra.”

GÉMINIS No bajes los brazos ante los obstáculos. El camino para conseguir tus objetivos es complicado, pero todo está encaminado para el éxito. Ten fe. Refúgiate en tus seres queridos para recargar energías.

Números de la suerte: 25, 39, 42.“Diálogo.”

CÁNCER Estás atravesando un gran momento en tu vida profesional. Recuerda manejarte con humildad y sacrificio como lo hiciste siempre. Los delirios de grandeza pueden volver en contra en cualquier momento.

Números de la suerte: 14, 51, 59.“En busca de la armonía.”

LEO No todo es el dinero. Debes poner en la balanza y analizar detenidamente que es lo que deseas resignar por dinero. Un amigo íntimo necesita de tu ayuda. Las discusiones en la pareja comienzan a ser cada vez más seguidas.

Números de la suerte: 11, 37, 55.“Límites.”

VIRGO Una tercera persona entra a tu vida y puede complicarlo todo. Ten cuidado y no te dejes engañar por la primera impresión. Busca realizar actividades al aire libre que recarguen energía y te ayuden a pensar.

Números de la suerte: 9, 13, 44.“Serenidad.”

LIBRA No puedes ser siempre el centro de atención. Debes manejar tu egocentrismo o te chocarás contra una pared. Aprende a escuchar los consejos de la gente que te quiere. No descuides tu pareja.

Números de la suerte: 1, 28, 56.“Valores.”

ESCORPIO Gran momento en la pareja. Te sentirás amado y respetado como hacía tiempo no lo sentías. Busca que este sentimiento sea mutuo. Tu trabajo va encaminado y todo según lo planificado. Solo es tiempo para que se cumpla el objetivo.

Números de la suerte: 12, 33, 51.“Razonamiento.”

SAGITARIO Deja de lado el prejuicio de la gente. No puedes vivir tu vida pensando en que dirán los otros. Cuando te sinceres y vivas a pleno te sentirás lleno. Cuida tus gastos, aprende a planificar para no tener inconvenientes.

Números de la suerte: 15, 27, 42.“Armonía.”

CAPRICORNIO Te sentirás a pleno y lleno de energía en esta semana. Aprovecha este impulso para desempolvar los proyectos o planes que habías dejado en el tintero. No dejes de lados los amigos, apóyate en ellos que siempre están.

Números de la suerte: 11, 31, 54.“Renovación.”

ACUARIO Tu terquedad te llevará a peleas continuas con tu pareja. Recuerda que tu no siempre tienes la razón. Buena semana para realizar negocios o ventas de bienes muebles. Si actúas con habilidad ganarás un dinero extra.

Números de la suerte: 5, 25, 55.“Empeño.”

PISCIS El fin no siempre justifica los medios. Debes decidir bajo que ética y moral deseas encaminar tu vida. Has dejado de lado a tu familia, es momento que comiences a acercarte a ella. No te olvides de los chequeos médicos.

Números de la suerte: 14, 43, 58.“Reflexión.”