Horóscopo 16-02-2020

ARIES Tu constante desconfianza te hará perder buenos negocios. Es bueno tener cuidado, pero no lo lleves al extremo. No todo el mundo quiere perjudicarte. Tendrás algunos arreglos intestinales, una visita al médico no estaría mal.

Números de la suerte: 11, 23, 54.“Atención.”

TAURO No puedes estar todo el tiempo pensando en dinero. La vida pasa por el frente y te la pierdes. Otórgale al dinero el lugar que le corresponde. Tu familia necesita de ti, no la descuides y recuerda que ellos siempre están allí para ti.

Números de la suerte: 1, 11, 32.“Sorpresas.”

GÉMINIS Siempre buscas imponerte obstáculos a tu crecimiento. No tengas miedo al cambio al crecimiento. Tienes las condiciones necesarias para poder triunfar. Momento de pasión y fogosidad en la pareja. Disfrútalo al máximo.

Números de la suerte: 12, 22, 34.“Razonamiento.”

CÁNCER Excelente momento en lo profesional. Comienzan a darse los proyectos por los que tanto trabajaste y te ingresará un dinero extra. Una noticia en el seno familiar te causará un profundo dolor. Busca rodearte de amistades.

Números de la suerte: 7, 15, 59.“Conocimiento.”

LEO Es momento que dejes de manejar la vida de tu pareja. Si no cambias tu actitud pronto estarás solo. Tu trabajo va viento en popa, tus jefes comienzan a ver tu esfuerzo y dedicación. Cuídate en las comidas.

Números de la suerte: 4, 21, 30.“Claridad.”

VIRGO Una tercera persona entra en tu vida, y no con buenas intenciones. Debes estar atento para poder afrontar este momento. Buen momento para realizar compras o inversiones que tanto deseabas. Adelante.

Números de la suerte: 10, 26, 42.“Celos.”

LIBRA Todos los negocios tienen su riesgo, debes tener más confianza en tu instinto y en tus habilidades. Tienes todo para lograr el éxito. Buen momento en la pareja, estabilidad y compresión en esta etapa.

Números de la suerte: 8, 26, 53.“Coherencia.”

ESCORPIO Debes empezar a cuidar tu cuerpo y tú salud. El estrés y las responsabilidades laborales te jugarán una mala pasada. Evita tener enfrentamientos y peleas innecesarias con compañeros de trabajo. Recuerda que el éxito está dado por el trabajo en equipo.

Números de la suerte: 9, 31, 56.“Aceptación.”

SAGITARIO Podrás vivir situaciones desagradables con tus compañeros de trabajo. Debes aprender a controlar tu temperamento para lograr la armonía. Un dinero extra entrará en tus arcas, planifica bien tus gastos.

Números de la suerte: 13, 30, 58.“Desarrollo.”

CAPRICORNIO Los celos vuelven a complicar tu relación de pareja. Comienza a actuar como una persona adulta o lamentarás las consecuencias. Sigues en un momento complicado en tus finanzas, es momento de que planifiques.

Números de la suerte: 14, 31, 52.“Reflexión.”

ACUARIO Las relaciones sociales no son lo tuyo, pero debes tratar de cambiar la situación si deseas progresar en tu vida profesional. Un buen momento para un cambio de look, dedícate tiempo para ti.

Números de la suerte: 5, 32, 59.“Seguridad.”

PISCIS Siguen los problemas en tu pareja, es hora de que tomes decisiones para que ninguno de los dos salga lastimado. Un amigo necesitará de tu ayuda. Es momento de retomar el ejercicio y la vida controlada.

Números de la suerte: 16, 32, 48.“Sinceridad.”