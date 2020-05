La importancia de la h

La hache es la única letra de nuestro alfabeto que no representa ningún fonema, por eso hablamos de “hache muda”. No obstante, a pesar de no tener un valor fónico, y tal como ocurriese en el latín, esta letra se ha mantenido en la escritura de nuestro sistema por tradición y por razones etimológicas. Aunque en la escritura de algunas palabras que llevaban h, con el tiempo, esta se ha perdido (imponiéndose el criterio fonológico al etimológico), el fenómeno no es general y “desde mediados del siglo XIII, y especialmente desde el XV, época de fuerte influjo latinizante, se repusieron muchas de estas haches etimológicas, que se han mantenido en la escritura hasta hoy”, Ortografía de la lengua Española, 2010.

Ese proceso ha sido gradual; por lo que se han consolidado grafías “que deberían llevar la h, como

asta (mástil, cuerno o lanza), aleluya (del hebr. hallelu yah ´alabado sea Dios´), y la perdieron, e igual tenemos vocablos que escritos con h y sin ella significan lo mismo, admiten ambas grafías. Veamos:

Alacena/ Alhacena (Armario, generalmente empotrado en la pared, donde se guardan diversos objetos).

Armonía/ Harmonía (Unión y combinación de sonidos simultáneos).

Alelí/ Alhelí

(Planta de la familia de las Crucíferas. Su flor también llamada de esa manera).

Arpa/ Harpa

(Instrumento musical).

Arpía/ Harpía

(Ave fabulosa, con rostro de mujer y cuerpo de ave de rapiña.)

Atajo/ Hatajo

(Grupo pequeño de ganado).

No obstante, atajo, referido a: “Senda o lugar por donde se abrevia el camino”, solo se admite con esta grafía, pues se deriva de tajo=cortar.

Auyama/ Ahuyama (especie de calabaza. Llamado también zapallo en Panamá).

Boardilla/ Bohardilla (Ventana que se levanta por encima del tejado). También se admiten buhardilla, buharda.

Desarrapado/Desharrapado (Andrajoso, roto y lleno de harapos).

Ológrafo/Hológrafo (Dicho de un testamento: de puño y letra del testador).

Uy/Huy

(Interjección para denotar dolor físico agudo, melindre o asombro).

La Academia dice:

Conocer la evolución de nuestras palabras, propiciará el entenderlas mejor y usarlas adecuadamente.

Sabremos el porqué de la escritura de muchos términos con dos grafías con h y sin esta letra. Se sugiere

escribir sin h los vocablos anteriores.